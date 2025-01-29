Ankara'da Suç Örgütü Davasında Yurt Dışı Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika
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Ankara'da Suç Örgütü Davasında Yurt Dışı Yasağı Kaldırıldı

Ankara\'da Suç Örgütü Davasında Yurt Dışı Yasağı Kaldırıldı

Ankara'daki Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin görülen davada, emniyet mensubu 6 sanık hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Duruşmaya katılan sanıklar suçlamaları reddetti ve dosyanın aydınlatılması için tanıkların dinlenmesini talep etti.

29.01.2025 15:46  Güncelleme: 15:48
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ANKARA'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin görülen 11 sanıklı 'gizli tanık' davasında, emniyet mensubu 6 sanık hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile bağlantılı 'gizli tanık' soruşturması kapsamında, eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski şube komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile sivil sanıklar Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik hakkında 'Görevi kötüye kullanma', 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması, 'Suçluyu kayırma', 'Tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlarından iddianame hazırlanarak dava açıldı. Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bir önceki duruşmasında aralarında emniyet personelinin de bulunduğu 7 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya; tutuksuz sanıklardan Nurullah Özgür Kopuk, Kerem Gökay Öner, Ramazan Kubat, Mustafa Çotuk, Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve taraf avukatları katıldı. Hakim sanıklara söz hakkı verdi. Tutuksuz sanık Ufuk Gültekin, üzerine atılı suçlamaları reddederek, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim, Serdar Sertçelik'in Etlik Şehir Hastanesi'ne tedavi için gittiğinde, 'Yaralandığı için gözaltına alınmasına dair sakınca vardır' yazısı yazılması konusuna ilişkin savcıyla yazışmalarımızı dosyaya sunuyorum. Savcımız, tanışıklığımıza istinaden bana soru da sorardı talimat da verirdi" dedi.

'AMİRLERİMİN TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA GÖREVİMİ YAPTIM'

Tutuksuz sanık Kerem Gökay Öner de önceki beyanlarını tekrar ettiğini ifade ederek, "Devletin memuru, emniyet mensubu olarak karşınızdayım, görevim sırasında amirlerimin talimatları doğrultusunda görevimi yaptım. Bunun dışında kanun dışı hiçbir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Dosyanın bu aşamasında diyeceklerinin olmadığını aktaran diğer sanıklar, adli emanetteki telefonlarının ve eşyalarının iade edilmesini istedi. Sanık Öner'in avukatı Suna Öztaşdöndören, dosyanın aydınlatılması için İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kaya'nın dinlenmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı da delillerin tamamının toplanmadığı gerekçesiyle telefonların iadeleri taleplerinin reddini ve eksik hususların tamamlanmasını mahkemeden talep etti.

Mahkeme, dosyada adı geçen ve Macaristan'da tutuklu olduğu bildirilen Serdar Sertçelik'in Türkiye'ye dönmesi halinde tanık olarak dinlenmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan yazının sorulmasına, sanıklardan Karaca, İlkyaz, Öner, Çelik, Demircan ve Gültekin hakkındaki yurt dışı yasağı adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Ayrıca, adli emanette bulunan İlkyaz'a ait 3 silahla telefonun kendisine iadesine karar verilmesine hükmetti. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Savcı Mustafa Kaya'nın tanık olarak dinlenmesi taleplerini şu aşamada reddettiğini ifade eden mahkeme, duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.

Kaynak: DHA

Ayhan Bora Kaplan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Suç Örgütü Davasında Yurt Dışı Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika

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