Ankara'da suç örgütü soruşturmasında tutukluluk itirazları reddedildi - Son Dakika
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Ankara'da suç örgütü soruşturmasında tutukluluk itirazları reddedildi

Ankara\'da suç örgütü soruşturmasında tutukluluk itirazları reddedildi

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile bağlantılı 'gizli tanık' soruşturması kapsamında 4'ü polis, 5 sanığın tutukluluk halelerine yönelik itirazı reddedildi.

15.08.2024 15:22
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ANKARA'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile bağlantılı 'gizli tanık' soruşturması kapsamında 4'ü polis, 5 sanığın tutukluluk halelerine yönelik itirazı reddedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile sivil sanıklar Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik hakkında iddianame hazırlanarak dava açıldı. İddianamede sanıklardan Kerem Gökay Öner hakkında, 'Görevi kötüye kullanma', 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 2 yıldan 11 yıla kadar, Murat Çelik, Şevket Demircan, Ufuk Gültekin, Metehan İlkyaz ve Gökhan Karaca hakkında aynı suçların yanı sıra 'Tanığı etkilemeye teşebbüs' suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası, sivil sanıklardan Nurullah Özgür Kopuk hakkında, 'Tanığı etkilemeye teşebbüs' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 18 Temmuz'da görülen ilk duruşmada, 6'si tutuklu, 5'i tutuksuz yargılanan sanıkların tamamı hazır bulundu. Mahkeme, ilk duruşmada Organize Şube komiserlerinden Metehan İlkyaz'ın tahliyesine karar verirken; 5 sanığın tutukluluk hallerinin 14 Ağustos'ta incelenmesine hükmetti. Davanın dün görülen duruşmasında ise tutuklu polisler Murat Çelik, Şevket Demircan, Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ile sivil sanık Ramazan Kubat'ın mahkemeye yaptığı itirazlar değerlendirildi. Sanıkların tutukluluğa ilişkin itirazları reddedilerek mevcut tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Davaya 3 Eylül'de devam edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da suç örgütü soruşturmasında tutukluluk itirazları reddedildi - Son Dakika

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