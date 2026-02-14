Ankara'da Suç Örgütüne Operasyon: 23 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara'da Suç Örgütüne Operasyon: 23 Tutuklama

Ankara\'da Suç Örgütüne Operasyon: 23 Tutuklama
14.02.2026 07:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen operasyonda, suç örgütüne yönelik 23 şüpheli tutuklandı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

ANKARA'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.Ş. liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Nitelikli yağma', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti', 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', 'Tehdit', 'Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma', 'Silah ve mühimmat ticareti', 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme', 'Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'İş ve çalışma hürriyetinin engellenmesi' suçlarını işlediği belirlenen 23 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1680 Lyrca hap, 3 tabanca, 7 gram esrar, 3 şarjör, 70 fişek, 1 balistik yelek, 125 sentetik ecza maddesi, 1 cihaz aramasında kullanılan dedektör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Operasyon, Tutuklama, Gözaltı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Suç Örgütüne Operasyon: 23 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar “Oğlumu engelleyemiyorum“ diye aramış Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar! "Oğlumu engelleyemiyorum" diye aramış
Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı
Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı Görüntüler olay oldu Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı! Görüntüler olay oldu
Tepki yağıyor Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar

09:11
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
08:11
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
07:46
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
07:26
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
01:04
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
00:37
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 09:36:39. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Suç Örgütüne Operasyon: 23 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.