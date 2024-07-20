Ankara\'da Suruç Katliamı\'nın 9. yıldönümüne yürüyüşe polis müdahalesi

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(ANKARA) - Suruç Katliamı'nın 9. yıldönümü sebebiyle Ankara'da gençlik örgütleri Kızılay bölgesinde yürüyüş yaptı. Yüksel Caddesi'ne doğru yürüyen gruba dağılın uyarısı yapan polisin müdahalesiyle çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

Suruç Katliamı'nın 9. yıldönümünde Ankara'da gençlik örgütleri Konur Sokak'tan başlayarak, Yüksel Caddesi'ne doğru yürüyüş yaptı. Sloganlarla yürüyerek 9 yıl önceki IŞİD'in katliamına dikkat çeken gençlik örgütleri üyeleri yürüyüşlerini Yüksel Caddesi'ne taşımak istedi. Konur sokakta gruba 'Dağılın' uyarısı yapan polis, çağrıya uyulmaması üzerine müdahalede bulundu.

Polisin müdahalesi sonrası birçok eylemci yere yatırılarak plastik kelepçelerle gözaltına alındı.