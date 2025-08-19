Ankara\'da Sürücü Kaldırıma Çıktı

ANKARA'da trafik yoğunluğundan kaçmaya çalışan bir sürücü cipiyle önce kaldırıma çıktı, ardından yol kenarındaki toprak alana yöneldi. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kent içi trafik yoğunluğundan kaçmaya çalışan bir sürücü, aracını kaldırıma sürdü. Kaldırımda kısa bir mesafe ilerleyen araç, daha sonra yol kenarında bulunan toprak alana çıktı. Sürücünün bu tehlikeli girişimi yolda bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın toprak alandan çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı.