Ankara\'da taksi şoförü gasbedildi, 6 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir taksi şoförünün silah zoruyla durdurularak gasbedilmesinin ardından gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kavaklı Mahallesi'nde 29 Ocak'ta taksi şoförü E.B'nin iki farklı araçtaki 8 kişi tarafından silah zoruyla durdurulup araçtaki 8 bin liranın gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timlerince (JASAT) başlatılan araştırma ve takip sonucu zanlıların kullandığı araçlar ile adresleri tespit edildi.
Adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı, aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerden biri jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi, 7'si adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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