Ankara'da Taksiciye Tehdit: 2 Şüpheli Gözaltında

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2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara'da yolcu taşıma uygulaması üzerinden çalışan sürücü Y.E.'nin aracına binip, tehdit eden taksici ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şikayet sonrası çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 30 Ocak Perşembe akşamı Sincan ilçesi Plevne Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolcu gibi davranarak otomobile binerek araç içerisinde kontağı kapatmaya çalışan N.E.B. ile arkadan başka bir araçla takip ederek Y.E.'nin aracının önünü kesmeye çalışan H.Ö.T. tespit edildi. Y.E.'yi taksi durağında zorla alıkoyarak, tehdit ve hakarette bulundukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.