Ankara'da "Tarihi Unutmayalım, Barışı Koruyalım Yuvarlak Masa Toplantısı" düzenlendi
Ankara'da "Tarihi Unutmayalım, Barışı Koruyalım Yuvarlak Masa Toplantısı" düzenlendi

Ankara\'da "Tarihi Unutmayalım, Barışı Koruyalım Yuvarlak Masa Toplantısı" düzenlendi
15.08.2025 14:21
Çin'in Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde "Tarihi Unutmayalım, Barışı Koruyalım Yuvarlak Masa Toplantısı" yapıldı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde "Tarihi Unutmayalım, Barışı Koruyalım Yuvarlak Masa Toplantısı" yapıldı.

Toplantıya, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin ve çok sayıda davetli katıldı.

Ciang, burada yaptığı konuşmada, davetlilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tarihe gösterdiğimiz saygı ve barışa duyduğumuz özlemle Çin halkının Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nda faşizme karşı savaşın zaferinin 80. yıl dönümünü anmak üzere bu toplantıyı düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın yeni bir çalkantılı gelişim dönemine girdiğine işaret eden Ciang, "Tek taraflılık gürültü koparmakta, zorbalık yaygınlaşmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nın zaferinin 80. yıl dönümünü vesilesiyle tarihten dersler çıkarmalı, asıl hedefimizi yeniden hatırlamalı, çağın sorumluluklarını üstlenmeli ve parlak bir gelecek yaratmalıyız." diye konuştu.

Ciang, "Tarihi unutmamak, tarihten ders almak ve dünya barışı ve huzurunun korunmasının önemini unutmamak demektir." ifadesini kullanarak, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın önsözünde yer alan "Gelecek nesilleri, insanlığa iki kez tarifsiz acılar getiren savaşın belasından kurtarmak" hedefinin gerçeğe dönüştürülebileceğine dikkati çekti.

İnsanlığın barış ve istikrara kavuşması, ilerlemesi ve kalkınmasının gerçek anlamda sağlanabileceğine işaret eden Ciang, "Tarihi unutmamak, geleceği birlikte inşa etmek, uluslararası adaleti ve hakkaniyeti korumak için güçleri birleştirmek demektir." dedi.

Ciang, Çin ve Türkiye'nin, milli bağımsızlık ve ayağa kalkma mücadelesinde sömürgecilik ve hegemonyaya karşı ortak değerler oluşturduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İki ülke uluslararası adalet ve hakkaniyeti korumak, çok taraflılığı teşvik etmek, uluslararası ve bölgesel sorunları çözmek gibi geniş konularda mutabıktır. Çalkantılı bir dünyaya daha fazla kesinlik ve istikrar kazandırmak için ele ele verip uluslararası kuralları ve düzeni birlikte korumalı, çok taraflılık ve serbest ticaret ilkelerini sürdürmeli, uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözümünü teşvik etmeliyiz."

Ciang, son yıllarda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik liderliğinde, Çin-Türkiye ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini ve her alanda somut işbirliğinin sürekli genişlediğini vurguladı.

Büyükelçi Ciang, "Tarihin derslerini unutmayalım, barış hedefine sadık kalıp İkinci Dünya Savaşı'nın kazanımlarını koruyalım ve Çin-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine, dünya barışı ve istikrarına, insanlığın ortak kalkınmasına birlikte katkılar yapalım." dedi.

Etkinlik kapsamında fotoğraf sergisi ve panel de düzenlendi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Diplomasi, Kültür, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Tarihi Unutmayalım, Barışı Koruyalım Yuvarlak Masa Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika

