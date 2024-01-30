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Ankara'da Tartıştığı Abisini Bıçaklayarak Ağır Yaralayan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ankara'da Tartıştığı Abisini Bıçaklayarak Ağır Yaralayan Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı abisini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Murat Ş., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan abisi ise Ankara Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli, polise verdiği ilk ifadesinde uzun süredir husumetli oldukları abisiyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla saldırdığını söyledi.

Ankara\'da Tartıştığı Abisini Bıçaklayarak Ağır Yaralayan Şüpheli Gözaltına Alındı
30.01.2024 - 04:47,
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Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı abisini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Murat Ş. (33) olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi Okullar Caddesi'nde bıçaklı kavga olduğu bilgisini alan Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tartıştığı abisini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Murat Ş'yi gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerince Ankara Hastanesine kaldırılan Ahmet Ş'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri süren şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Şüphelinin polise verdiği ilk beyanında, abisiyle uzun süredir husumetli olduklarını, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan bıçakla abisini birçok yerinden yaraladığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da Tartıştığı Abisini Bıçaklayarak Ağır Yaralayan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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