Ankara'da Trafik Kazası: 9 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Trafik Kazası: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara\'da Trafik Kazası: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 27 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

09.08.2024 15:34
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Adıyaman'da yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Ankara'da meydana gelen kazayla ilgili, "Ankara'da elim bir trafik kazası oldu ve 36 vatandaşımız etkilendi. Maalesef bunların 9'u rahmetli oldu, 27 hastamız hastanede ve 5'inin durumu biraz kritik, tedavileri devam etmekte" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Adıyaman'a geldi. Bakan Memişoğlu'nu havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, İl Sağlık Müdürü Cengiz Yorulmaz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Şirik ve yerel yöneticiler karşıladı. Bakan Memişoğlu, ilk olarak Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Osman Varol'dan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Bakan Memişoğlu, daha sonra şehirdeki sağlık yatırımlarının mevcut durumu, devam eden ve planlanan yatırım ve projelerin değerlendirildiği koordinasyon toplantısına katıldı. Valilikte düzenlenen toplantının ardından kent merkezinde ziyaret ettiği esnafa, işlerinde kolaylık dileyen Bakan Memişoğlu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki yerleşkede yapımı süren 'Akıllı Hastane' modeliyle inşa edilen Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde de incelemelerde bulundu.

'TEDAVİLERİ SÜRÜYOR'

Hastanedeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Memişoğlu, sabah saatlerinde Ankara'da meydana gelen trafik kazasına ilişkin bilgiler vererek, "Depremin etkilediği en önemli şehirlerden birisi olan Adıyaman'dayız. Burada depremle ilgili yaraları sarmaya hem de bir eksiğimiz varsa onu sahada görmeye geldik. Ama öncelikli olarak Ankara'da elim bir trafik kazası oldu. 36 vatandaşımız etkilendi, maalesef 9'u rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diyorum. Diğer hastalarımız hastanedeler. 5'inin durumu biraz kritik, tedavileri devam etmektedir" dedi.

Deprem felaketinin ardından kentte oluşan yaraları sarmak için çaba gösteren sağlık çalışanlarını duyarlılığından dolayı kutlayan Bakan Memişoğlu, "Temel sağlık hizmetleri başta olmak üzere eczanesinden, diş hekimine, hastanesinden, kurucu sağlık hizmetlerine hepsini daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Onun için hep beraber uğraş içindeyiz ve milletimizden destek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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