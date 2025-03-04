Ankara'da Uygun Fiyatlı Et Satışı Başladı - Son Dakika
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Ankara'da Uygun Fiyatlı Et Satışı Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca uygun fiyatlı et satışı uygulamasına başladı. İlk gününde 5 bin 433 kilogram et satışı gerçekleştirildi.

04.03.2025 20:20  Güncelleme: 00:38
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent Marketlerde ve Mobil Market aracıyla Ramazan ayı sonuna kadar sürecek olan uygun fiyatlı et satışı uygulamasının ilk gününde 5 bin 433 kilogram et satıldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında uygun fiyatlı et satışına başladı. Başkentlilerin sağlıklı, kaliteli ve hijyenik koşullarda uygun fiyatlı ve yerli gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren Başkent Marketlerde ve Mobil Market aracıyla Ramazan ayı sonuna kadar sürecek olan uygun fiyatlı et satışı uygulaması ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Vatandaşların yüzde yüz yerli besi hayvanlarından elde edilen sağlıklı, kaliteli ve hijyenik et ürünlerine ulaşmasını kolaylaştıran uygulamanın ilk gününde; 2 bin 304 kilogram kıyma, 2 bin 151 kilogram kuşbaşı, 635 kilogram sucuk ve 343 kilogram yemeklik/haşlamalık et olmak üzere toplam 5 bin 433 kilogram kırmızı et satışı gerçekleştirildi.

Ramazan ayı boyunca sürecek olacak uygulama kapsamında, kıyma kilogramı 419 TL, kuşbaşı 499 TL, yemeklik/haşlamalık et 419 TL ve dana sucuk 499 TL'den satışa sunuldu. Tavuk ürünlerinde de kampanyalı fiyatlar uygulanıyor.

Kaynak: ANKA

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