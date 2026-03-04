Ankara'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Başkentte polislerce durdurulan aracının gizli bölmesinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde 1 sentetik hap, 56 bin 270 lira nakit para ve bir kumanda düzeneği tespit edildi.

Kumanda üzerindeki düğmeye basıldığında torpido bölümünün yaylı mekanizma ile aşağı indiğini belirleyen ekipler, gizli bölmede yaptıkları kontrollerde ise 1 ruhsatsız tabanca, 31 fişek, 18 parça halinde toplam 18 gram satışa hazır kokain ele geçirdi.

Sürücü A.K. gözaltına alındı.