Ankara'da Yasa Dışı Yollardan Getirilen 12 Papağana El Konuldu - Son Dakika
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Ankara'da Yasa Dışı Yollardan Getirilen 12 Papağana El Konuldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilmiş 12 papağana el konuldu, bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı yollarla Güney Amerika ile Afrika'dan getirilen papağan türlerinin ticari amaçlar doğrultusunda satışının yapıldığını belirledi. Düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı, 7 Jako, 4 Konur, 1 Cennet cinsi papağana el konuldu. Papağanların sağlıksız şartlarda beslendiği tespit edilerek, şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

11.07.2024 15:15
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilmiş 12 papağana el konuldu, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı yollarla Güney Amerika ile Afrika'dan getirilen papağan türlerinin ticari amaçlar doğrultusunda satışının yapıldığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı, 7 Jako, 4 Konur, 1 Cennet cinsi papağana el konuldu.

Papağanların sağlıksız şartlarda beslendiği tespit edilerek, şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Güney Amerika, Altındağ, Türkiye, Afrika, Ankara, Konur, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Yasa Dışı Yollardan Getirilen 12 Papağana El Konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Yasa Dışı Yollardan Getirilen 12 Papağana El Konuldu - Son Dakika
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