Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Ayına Özel Et Satışına Yoğun İlgi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıl boyunca Başkent Marketler'de sürdürdüğü yüzde 100 yerli besi et satışı, ramazan ayında Mobil Marketler aracılığıyla kentin dört bir yanına ulaştırılıyor. 9 Başkent Market ve 3 Başkent Mobil Market aracılığıyla sucuk, kıyma, kuşbaşı ve haşlamalık et ürünlerinin satıldığı uygulama, ramazanın ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Ramazanın ilk iki gününde toplam 7 bin 969 kilogram et satışı yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), halkın güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla ramazan ayı boyunca sürdüreceği kırmızı et satışı uygulaması ikinci gününde de Başkentlilerden yoğun ilgi gördü. Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından yerli üreticilerden temin edilen yüzde 100 yerli besi et ürünleri; 9 Başkent Market ve 3 Başkent Mobil Market aracılığıyla vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor. Uygulama kapsamında ramazan boyunca dana sucuk, kıyma, kuşbaşı, yemeklik-haşlamalık et ürünleri Ankara'nın merkez ve çevre ilçelerinde satışa sunulacak.

İlk iki gününde toplam 7 bin 969 kilogram et satıldı

Et satışı; Başkent Mobil Marketler aracılığıyla Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı, Evren, Bala ve Şereflikoçhisar'da gerçekleştirilirken; GİMAT, Batıkent, Sıhhiye, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut, Mamak, Şafaktepe ve Ulus Hali Başkent Market şubeleri ile Gökkuşağı Fabrika Satış Mağazası'nda da devam ediyor. Uygulamanın ilk iki gününde toplam 7 bin 969 kilogram et satıldı. Marketler ramazan süresince 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Yüzde 100 yerli besi hayvanlardan elde edilen etler, Ankara'daki kesimhanelerde veteriner hekim kontrolünde kesilerek antemortem ve postmortem muayenelerden geçiriliyor. Tüm kontrolleri tamamlanan ürünler, hijyenik koşullarda Başkent Market raflarında satışa sunuluyor.

"Buranın etini gönül rahatlığıyla yiyoruz"

Sıhhiye, ASKİ ve Kızılay Başkent Market şubelerinde et alışverişi yapmaya gelen vatandaşlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Yasin Salur: "Niye Büyükşehir dersek, güvenilir ortamda alışveriş yapmak farklı bir şey. Belediye'ye güvenmeyip kime güveneceğiz? En azından kendi veterineri var neyin ne olduğu belli. Her zaman bu imkanı keşke bulabilsek. Dışarıdan alıyoruz ama ne yediğimizi bilmiyoruz. Buranınkini gönül rahatlığıyla yiyoruz. Eğer Belediye açmamış olsaydı Kahramankazan'a gidecektim ama sağ olsun Mansur Başkan Kazan'ı ayağımıza getirdi. Dün evime sucuk, et, kıyma aldım bugün de iş yerime aldım. Büyükşehir'e sonsuz teşekkür ederim."

Recep Birdane: "Büyükşehir Belediye'mizin bu hizmetini çok takdirle karşılıyorum. Ayrıca tarıma, ziraatimize ve kooperatifimize katkıda bulunmaktadır. Başka şehirlerde bu kadar güzel bir hizmet görmedim. Kooperatifleri ve halkı düşünmesi doğru bir şeydir. Zor zamanımıza rağmen Büyükşehir bu hizmetleri yapabilmektedir."

Selahaddin Aydın: "Belediye'nin tüm hizmetlerinden memnunum. Et olayında çok başarılı. Yerli olduğu için beğeniyorum. Allah razı olsun."

Gülay Özcan: "Etlerine güveniyorum, lezzetli. Etlerden memnun kaldığım için tekrar alıyorum. İçimize sinerek yiyoruz."

Sevda Özkılıç: "Başkent Market'ten çok memnunum geçen yıl da et aldım. Satılan etler çok taze, günlük etler."

Dudu Akyol: "Devamlı alıyorum çok memnunum. Denetleniyor olmasından memnunuz. Dışarının ne eti olduğunu bilmiyoruz."

Ayten Örün: "Buranın her şeyini beğeniyorum. Sucuk aldım, kıyma aldım. Öncelikle sağlıklı buranın eti. Kaliteli, taze eti var. Buradan başka yerden almam. Komşularıma bile öneriyorum."

Songül Aktaş: "Biz beğenerek geliyoruz. Kaliteli ürünler var. Gönül rahatlığıyla torunlarımla beraber yiyoruz. Burası denetimde olduğu için gözümüz kapalı gelip alıyoruz. Ramazan boyunca gelip alacağız. Çevreme de tavsiye ediyorum etlerin kalitesini anlatıyorum."

Olcay Alıcıoğlu: "Büyükşehir olduğu için güvenerek alıyorum. Alışverişlerimin hepsini buradan tercih ediyorum. Otobüsüm de bedava, para vermeden geliyorum alıyorum. Çok güzel bir uygulama."

Sevim Orman: "Her şey taze, hijyenik, kaliteli ben memnunum. Vaktimi de harcar gelir alırım buradan."

Abdullah Koç: "Etler gayet güzel. Dışarıya göre çok iyi. Gayet temiz. Çalışanlar da çok titiz. O yüzden burayı tercih ediyoruz."