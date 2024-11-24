Ankara\'da Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

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SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan karın ilerleyen saatlerde etkisini artırması sonucu kent merkezi ve otoyollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Kent merkezindeki bazı yerlerde kar yağışı dolayısıyla sürücüler araçlarının kontrolünü kaybederken, otoyollarda ise uzun araç kuyrukları oluştu. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

KARIN TADINI YİNE ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Karın yoğun olduğu bölgelerde çocuklar kartopu oynayıp, kardan adamlar yaparak o anların keyfini çıkardı. O anlar da kameralara yansıdı.

Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ ANKARA,