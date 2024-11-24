SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan karın ilerleyen saatlerde etkisini artırması sonucu kent merkezi ve otoyollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Kent merkezindeki bazı yerlerde kar yağışı dolayısıyla sürücüler araçlarının kontrolünü kaybederken, otoyollarda ise uzun araç kuyrukları oluştu. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
KARIN TADINI YİNE ÇOCUKLAR ÇIKARDI
Karın yoğun olduğu bölgelerde çocuklar kartopu oynayıp, kardan adamlar yaparak o anların keyfini çıkardı. O anlar da kameralara yansıdı.
Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ ANKARA,
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
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