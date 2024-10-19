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Ankara'da Yollar Kapatılıyor

Anadolu Meydanı'ndaki etkinlik nedeniyle bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak.

19.10.2024 19:16
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Başkentte Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamında, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamında çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Kazım Karabekir Caddesi'nin Turgut Özel Bulvarı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Ayrıca ihtiyaç olması halinde Celal Bayar Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile Sıhhiye Köprüsü arasında kalan bölümü ve bağlanan yolların tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamı, Hipodrom Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamında çift yönlü olarak araç geçişine izin verilmeyecek.

Öte yandan etkinlik sona erene kadar Keçiören ASKİ metro durağı, Atatürk Kültür Merkezi metro durağı ve Anadolu Meydanı Ankaray durağı da kapalı olacak.

Kaynak: AA

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