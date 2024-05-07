Ankara'da Zafer Meydanı Projesi Tamamlanmak Üzere - Son Dakika
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Ankara'da Zafer Meydanı Projesi Tamamlanmak Üzere

Ankara\'da Zafer Meydanı Projesi Tamamlanmak Üzere

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Zafer Meydanı projesinin son aşamaya geldiğini duyurdu. Proje kapsamında Zafer Çarşısı ve Zafer Parkı'nı birbirine bağlayan meydan, büyük bir cazibe merkezi haline dönüşecek. Proje alanında sesli kütüphane, sergi ve dinlenme alanları gibi sosyal alanlar bulunacak. Öğrenciler için ise sesli kütüphane, kafeteryalar ve çalışma odaları yer alacak. Projenin birkaç ay içinde tamamlanarak öğrencilerin kullanımına açılması hedefleniyor.

07.05.2024 11:11
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 5 bin 440 metrekare alanda yürütülen "Zafer Meydanı" projesinde sona yaklaşıldığını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 5 bin 440 metrekare alanda yürütülen proje ile Zafer Çarşısı ve Zafer Parkı'nı birbirine bağlayan meydan, büyük bir cazibe merkezi haline dönüşecek.

Projeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Öğrencilere nefes olacak, Kızılay'a da canlılık katacak projenin son aşamasına geldik. Zafer Meydanı yenileme çalışmaları ve Öğrenci Merkezinin yapıldığı 5 bin 440 metrekare alanda, sesli kütüphane, sergi ve dinlenme alanları, kentsel teras gibi sosyal alanlar bulunacak." ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Üst Yapılar Proje Şube Müdürü Özlem Özderin de mekanın, öğrenciler için sesli kütüphane, kafeteryalar, süreli-süresiz, grup ve bireysel çalışma odalarından oluştuğunu bildirdi.

Özderin, "3 bin 700 metrekarelik açık alanımızda öğrenci amfisi ve peyzaj alanları olacak. Bu ay itibariyle yıkım ve söküme başladık önümüzdeki birkaç ay içerisinde öğrencilerin kullanımına açmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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