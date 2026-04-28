Ankara'daki maden işçileri eyleminde polis müdahalesi ve çözüm süreci

Ankara'da eylem yapan maden işçilerine polis müdahalesiyle ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Emniyet Müdürü'nü arayarak bilgi aldı. Bakan Çiftçi, eyleme yasadışı marjinal grupların sızdığını öğrendi ve polise 'Provokatörleri ayırın ama işçilere dikkatli ve müsamahakâr davranın' talimatı verdi.

Bakan Çiftçi, maden işletmecisi Yıldızlar SSS Holding'in patronu Sabahattin Yıldız'ı arayarak işçi alacaklarının ödenmesini istedi. Patronun 'tamam' demesi üzerine alacakların kalan kısmı bu sabah ödeniyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da sürece katkısı oldu.

Eylem, Eskişehir Mihalıççık'taki Yunus Emre Termik Santralı'nı satın alan Doruk Madencilik'e bağlı. Şirket, yerli kömür teşvikinden yararlanmak istedi ancak işçi maaşlarını ödemediği için teşvik alamadı. Çalışma Bakanlığı, işçi alacaklarının ödenmesi için idari işlemleri yürüttüğünü ve gerekli yaptırımları uygulayacağını açıkladı.