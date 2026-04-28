Ankara'daki maden işçileri eyleminde polis müdahalesi ve çözüm süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'daki maden işçileri eyleminde polis müdahalesi ve çözüm süreci

28.04.2026 08:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, maden işçilerinin eylemine yasadışı grupların sızdığını belirterek polise provokatörleri ayırma ve işçilere müsamahakâr davranma talimatı verdi. Ayrıca işverenle görüşerek işçi alacaklarının ödenmesini sağladı.

Ankara'da eylem yapan maden işçilerine polis müdahalesiyle ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Emniyet Müdürü'nü arayarak bilgi aldı. Bakan Çiftçi, eyleme yasadışı marjinal grupların sızdığını öğrendi ve polise 'Provokatörleri ayırın ama işçilere dikkatli ve müsamahakâr davranın' talimatı verdi.

Bakan Çiftçi, maden işletmecisi Yıldızlar SSS Holding'in patronu Sabahattin Yıldız'ı arayarak işçi alacaklarının ödenmesini istedi. Patronun 'tamam' demesi üzerine alacakların kalan kısmı bu sabah ödeniyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da sürece katkısı oldu.

Eylem, Eskişehir Mihalıççık'taki Yunus Emre Termik Santralı'nı satın alan Doruk Madencilik'e bağlı. Şirket, yerli kömür teşvikinden yararlanmak istedi ancak işçi maaşlarını ödemediği için teşvik alamadı. Çalışma Bakanlığı, işçi alacaklarının ödenmesi için idari işlemleri yürüttüğünü ve gerekli yaptırımları uygulayacağını açıkladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İçişleri Bakanı, Güncel, Ankara, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı 21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
Alman turist otel odasında ölü bulundu Kamera kayıtları kafa karıştırdı Alman turist otel odasında ölü bulundu! Kamera kayıtları kafa karıştırdı

07:39
Akaryakıta çifte zam Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
07:24
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar
“Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar
06:55
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
06:42
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
06:26
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
06:19
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 08:12:38.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.