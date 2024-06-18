Ankara'daki Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Bayram Sevinci - Son Dakika
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Ankara'daki Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Bayram Sevinci

Ankara'daki Seyranbağları Huzurevi'nde kalan yaşlılar, Kurban Bayramı'nı birbirleriyle ve ziyaretçileriyle paylaştı. Huzurevi sakinleri, misafirlerini ağırlayarak çikolata ikramında bulundu. Yaşlılar, huzurevindeki çalışanlar ve memurlarla keyifli bir bayram geçirdiklerini belirtti. Bayramın ilk günü akrabalarıyla telefonda bayramlaşan yaşlılar, tüm Türkiye'nin bayramını kutladı. Huzurevi sakinlerinden biri, bayramların eskisi kadar tat vermediğini ancak yine de mutlu olduklarını söyledi. Yaşlı temsilcisi ise huzurevinde kalmanın doğru bir karar olduğunu ve çalışanların yaşlılara saygıyla yaklaştığını belirtti.

18.06.2024 16:35
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Ankara'daki Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlılar, Kurban Bayramı sevincini önce birbirleriyle ardından ziyarete gelen yakınlarıyla paylaştı.

Huzurevi sakinleri, bayram ziyaretine gelen yakınları ve misafirlerini ağırlayarak çikolata ikramında bulundu.

Huzurevi sakinlerinden 86 yaşındaki Hamside Elçi, huzurevindeki çalışanlar ve memurlarla keyifli bir bayram geçirdiklerini belirterek, duygularını şöyle dile getirdi:

"Bizim için kimse teleşlanmasın. Yerimiz çok güzel, rahatız. Bizlerle ilgilenen hemşirelerimizle müdürlerimizle beş yıldızlı otel gibi bir yerdeyiz. Konuşulanların aksine burada insanları ezmek, incitmek gibi şeyler yok. Sağ olsunlar, 70 yaşından 100 yaşına herkese aynı saygı ve sevgi gösteriliyor. Ben buraya gelene kadar gençlerin biz yaşlılara bu kadar değer verdiklerini bilmezdim. Sağlık Bakanlığından ve Milli Eğitim Bakanlığından da ziyaret ediyorlar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Herkese hayırlı bayramlar."

Bayramın ilk günü 3 çocuğunun da kendisini ziyarete geldiğini ve 63 yaşındaki oğluyla birlikte aynı huzurevinde kaldığını anlatan Zeynep Demirdelen ise gelemeyen akrabalarıyla telefonda bayramlaştıklarını söyledi ve tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayramlık kıyafetleriyle konuklarını karşılayan huzurevi sakinlerinden Doğruer Kubilay ise bayramların artık eskisi kadar tat vermediği söyledi.

Kubilay, "Bayramlar değişti, tatil bayramı oldu. Bu da yaşlıların dengelerini bozdu. Yine de mutluyuz. İnsanın huzuru kendi elinde, onu kendisi yaratıyor. İki oğlum var. Geldiler, Babalar Günü de bayrama karıştığı için Babalar Günü hediyesini verdiler. Bayramdan sonra da beni gezdireceklerine söz verdiler. Yanlış anlaşılmasın biz burada kalıyorsak maddi açıdan zorlandığımız ya da çocuklarımız bizimle ilgilenmediği için değil, artık tek başımıza kendimizi idame ettiremediğimiz için kalıyoruz. Devlet de sağolsun bizleri kucaklıyor. Allah nice bayramlara sağlıklı günler de getirsin." diye konuştu.

Seyranbağları Huzurevinde yaşlı temsilcisi olan 72 yaşındaki Orhan Hamidi, huzurevinde kalmanın hayatında verdiği en doğru karar olduğunu belirterek, burada çalışan herkesin, yaşlılara sempatiyle ve saygıyla yaklaştığını söyledi.

Ankara'da 3 çocuğu ve 6 torunu olduğunu anlatan Hamidi, bayramın birinci günü hepsinin kendisini ziyarete geldiğini ifade ederek, "Bayramın ilk günü yakınlarımızın yanı sıra huzurevindeki müdürlerimizle ve memurlarla da bayramlaştık. Bayram keyifli ve güzel geçiyor İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum ancak biz Müslümanlar olarak Gazze ve Filistin'de akan kanın durmasını istiyoruz. Bu bayram gününde Allah'tan diliğimiz, isteğimiz o olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'daki Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Bayram Sevinci - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'daki Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Bayram Sevinci - Son Dakika
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