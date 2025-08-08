Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika
Ankara'dan kısa kısa

Ankara\'dan kısa kısa
08.08.2025 20:39
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ile Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürü Erhan Karakaya, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Belediyede yapılan görüşmenin ardından Terzi ve Karakaya, Çubuk Şehir Müzesini gezerek incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Demirbaş, müze ve sergilenen eserler hakkında heyete bilgi verdi.

Heyet, daha sonra Çubuk Belediyesi Sanat Atölyesini ziyaret etti. Burada kurs hocası Halil Basri Uluğ tarafından verilen resim ve tasarım kursları hakkında bilgi alan Terzi ve Karakaya, atölye çalışmalarını yerinde inceledi.

Program kapsamında Çubuk Halk Kütüphanesi de ziyaret edildi. Ardından Ankara Kalkınma Ajansı ve Çubuk Belediyesi işbirliğiyle açılan Çubuk Agat Taşı Atölyesine geçen heyet, kursiyerlerle bir araya geldi. Atölyede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Terzi ve Karakaya, temaslarının ardından ilçeden ayrıldı.

Ziyaretlerde, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır da yer aldı.

Kahramankazan'da "Ölümsüz Kahramanlara Vefa Projesi" açılışı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "Ölümsüz Kahramanlara Vefa" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ile Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği tarafından hazırlanan projenin açılışına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Mustafa Akış ve Turgut Aslan, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Dernek binası önünde yapılan proje tanıtım ve açılış programı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından kurdele kesilerek açılışı yapıldı.

Katılımcılar burada üretim yapılacak atölyeyi gezerek üretilecek ürünler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu projenin Kahramankazan'da hazırlanması da ayrıca güzel. Kahramankazan'ın şöyle bir özelliği var; 15 Temmuz günü kınından çıkmış bir kılıç gibi adeta sokaklara atılıp devletini vatanını koruyanların, Türkiye'nin her yerinde koruyanların ve bunların en müstesna örneklerinden birisidir Kahramankazan." dedi.

Dernek başkanı Cafer Akın da AA muhabirine, proje kapsamında şehit aileleri ve gazilere yönelik atölye açılışını gerçekleştirdikleri belirterek, "Amacımız şehit ailelerimizin ve gazilerimizin nitelikli zaman geçirmelerini sağlamak ve onlara psikososyal destek vermek. Ayrıca ekonomik olarak da buradan gelir elde etmelerini sağlamaktır." diye konuştu.

Proje kapsamında şehit ve gazi yakınlarından oluşan kursiyerler, eylül ayı sonuna kadar deri çanta ve cüzdan ile mum ve sabun üretimi yapacak.

Çubuk'ta yöresel yemekler yarıştı

Çubuk ilçesinde yöresel yemek kültürünü ortaya çıkarmak ve yaşatmak amacıyla düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması'nda 22 yarışmacı, 22 farklı salata çeşidiyle hünerlerini sergiledi.

Çubuk Belediyesinin destekleriyle, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği işbirliğinde Gastro Çubuk kursunda gerçekleştirilen yarışmada, ilçenin coğrafi işaretli ürünleri başta olmak üzere, yörede üretilen ürünlerle hazırlanan 30 farklı salata jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Dernek başkanı Gökhan Yılmaz, yemeklerin bir şehrin kültüründe önemli yere sahip olduğunu belirterek, "Çubuk'un coğrafi işaretli ürünleri ve zengin bir mutfak kültürü var. Bugün bu ürünlerle hazırlanan yeni tatları gördük. Bu tür yarışmalar, yemek kültürünü tanıtmak açısından çok değerli." dedi.

Yarışma sonunda ıspanaklı biftekli salata ile Büşra Gökdere birinci, ekşi elmalı turşulu tavuk salatası ile Aysel Yalçın ikinci, çıtır nohutlu sebze salatası ile Şeyma Altınok üçüncü oldu.

Filiz Erdoğmuş'un yönettiği yarışmada jüri üyeliklerini Şenol Küçüksakarya, Kudret Akkurt, Merve Altay, Hülya Elma ve Hüseyin Yiğiner üstlendi.

Güdül'de Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Güdül ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çağa ve Güneyce mahalleleri mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

