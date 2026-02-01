Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Psikolojik Danışmanlık Hizmetinde Yenilikçi Yaklaşım - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Psikolojik Danışmanlık Hizmetinde Yenilikçi Yaklaşım

01.02.2026 13:49  Güncelleme: 15:52
Ankara Büyükşehir Belediyesi, fobi, kaygı ve stres yönetiminde sanal gerçeklik (VR) destekli psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmaya başladı. 14 farklı senaryo ile danışanlar, gerçek bir risk olmadan kaygılarıyla yüzleştiriliyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye'deki belediyeler arasında ilk olan bir uygulamaya imza attı. 14 senaryolu VR (sanal gerçeklik) destekli psikolojik danışmanlık hizmetleriyle fobi, kaygı ve stres yönetiminde yenilikçi bir yaklaşım sunuluyor. VR gözlükleriyle danışanlar gerçek bir risk olmadan kaygı ve korkularıyla kademeli olarak bilimsel yöntemlerle yüzleştiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklarla daha sağlıklı başa çıkabilmelerini sağlamak amacıyla psikolojik danışmanlık hizmetlerinde yenilikçi bir adım attı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı hizmet veren Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde VR gözlükleriyle danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. 14 farklı senaryonun bulunduğu VR destekli psikolojik danışmanlık uygulaması ile danışanlar; gerçek bir risk olmadan kaygı ve korkularıyla kademeli olarak bilimsel yöntemlerle yüzleştiriliyor. Böylece bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklarla daha sağlıklı bir şekilde başa çıkabilmeleri hedefleniyor.

Uygulama; Ulus, Demetevler ve Mamak Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde hizmete sunuldu. Merkezlere başvuran vatandaşlar uzman değerlendirmesinin ardından VR destekli görüşmelere dahil olabiliyor.

Danışanlar, sanal ortamlarda sürece dahil ediliyor

VR uygulamalarında danışanlar; kendilerini güvende hissedebilecekleri kontrollü ve yapılandırılmış sanal ortamlarda sürece dahil ediliyor. Uygulamaya uygunluk, uzman psikologlar tarafından değerlendirilirken tüm süreçler etik ilkeler doğrultusunda ve bireysel ihtiyaçlara göre planlanıyor.

Özellikle uçak korkusu, yükseklik korkusu, kalabalık alan korkusu gibi fobi ve sosyal kaygı yaşayan danışanlar için kontrollü maruz bırakma çalışmaları yürütülüyor. Gerçek bir risk oluşturmadan hazırlanan sanal senaryolar aracılığıyla duyarsızlaştırma hedefleniyor.

VR ile stres yönetimi ve sosyal beceri desteği

VR destekli danışmanlık uygulamaları; kaygı ve stres yönetimi kapsamında da kullanılıyor. Doğa temalı sanal ortamlar eşliğinde yapılan nefes egzersizleriyle danışanların gevşemesi destekleniyor. Sosyal beceri gelişimi için ise markette alışveriş yapma ya da topluluk önünde konuşma gibi günlük sosyal durumlar, sanal ortamda prova edilebiliyor.

Kaynak: ANKA

