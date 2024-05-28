Ankara Devlet Konservatuvarı, Suna Kan'ı Anacak - Son Dakika
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Ankara Devlet Konservatuvarı, Suna Kan'ı Anacak

Ankara Devlet Konservatuvarı, Suna Kan\'ı Anacak

Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği (ADK-DER) ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, usta keman sanatçısı Suna Kan'ı vefatının birinci yılında anacak. Anma konserinde, Keman Sanat Dalı öğrencileri, Suna Kan anısına 6 Haziran saat 19.00'da sanatseverlere açık, ücretsiz konser verecek. Gençlerin Cumhuriyet'in yetiştirdiği değerleri tanımalarına olanak tanıyan etkinlik, Ankara Devlet Konservatuvarında gerçekleşecek.

28.05.2024 12:41
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Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği (ADK-DER) ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, usta keman sanatçısı Suna Kan'ı vefatının birinci yılında anacak.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Resital Salonunda gerçekleşecek anma konserinde, Keman Sanat Dalı öğrencileri, Suna Kan anısına 6 Haziran saat 19.00'da sanatseverlere açık, ücretsiz konser verecek.

Konserde keman öğrencileri Rüzgar Güngör, Öykü Ateş, Zehra Coşkun, Bilal İpteş, Nil Karabayır, Nehir Ulutan, Atlas Yılmaz, Neris Ece Atış, Hüseyin Turna ile piyano öğrencileri Gulmira Tokombaeva, Ayten Türker ve Hamida Rzayeva yer alacak.

Gençlerin Cumhuriyet'in yetiştirdiği değerleri tanımalarına olanak tanıyor

Dernek Başkanı Arzu Gürerk Sugüneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ADK-DER'in 2022'de, konservatuvarda 2. Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması'nı yaptığını, 3'üncüsünün ise sanatçının doğum günü haftası olan 21 Ekim 2025'te yapılacağını söyledi.

Sugüneş, yeni nesil icracıların, genç sanatçı adaylarının bu tür etkinlerin içinde izleyici ve katılımcı olarak yer almalarının Cumhuriyet'in yetiştirdiği değerleri tanımalarına ve kendilerine rol model almalarına olanak sağladığını belirtti.

"Devlet Sanatçısı, Cumhuriyeti'mizin müzik alanında gelişiminin simgelerinden kabul edilen Suna Kan'ın adına yapılan keman yarışmaları ve anma konserinin Ankara Devlet Konservatuvarında yapılması etkinlikleri daha anlamlı kılmakta." diyen Sugüneş, konsere tüm müzikseverleri beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, Suna Kan, Ankara, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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