Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi Ramazan Bayramı'nda da ziyarete açık - Son Dakika
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Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi Ramazan Bayramı'nda da ziyarete açık

Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi Ramazan Bayramı\'nda da ziyarete açık

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi'nin Ramazan Bayramı tatilinde de ziyarete açık olacağını duyurdu. Dünyanın en büyük dijital hayvanat bahçesi olan bu yer, 3 Şubat'tan bu yana 150 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Atatürk Orman Çiftliği'nde bulunan dijital hayvanat bahçesi, evcil ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarından koparılmadan görülmesine imkan tanıyor. Ziyaretçiler, 10.00-17.00 saatleri arasında hayvanat bahçesini gezebilecekler.

09.04.2024 11:49  Güncelleme: 11:50
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi'nin Ramazan Bayramı tatilinde de ziyarete açık olacağını duyurdu.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en büyük dijital hayvanat bahçesi olma özelliğini taşıyan Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi 3 Şubat'tan bu yana 150 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan, evcil ve yaban hayvanların doğal ortamlarından koparılmadan görülmesine imkan tanıyan dijital hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı tatilinde de açık olacak.

Hayvanat bahçesi, 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi Ramazan Bayramı'nda da ziyarete açık - Son Dakika

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