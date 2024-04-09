Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi Ramazan Bayramı\'nda da ziyarete açık

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi'nin Ramazan Bayramı tatilinde de ziyarete açık olacağını duyurdu.
ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en büyük dijital hayvanat bahçesi olma özelliğini taşıyan Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi 3 Şubat'tan bu yana 150 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan, evcil ve yaban hayvanların doğal ortamlarından koparılmadan görülmesine imkan tanıyan dijital hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı tatilinde de açık olacak.
Hayvanat bahçesi, 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.
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