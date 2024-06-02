Ankara Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'nde Mezuniyet Heyecanı - Son Dakika
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Ankara Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'nde Mezuniyet Heyecanı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. 14 öğrenci ilkokula uğurlanırken, yıl sonu etkinliği renkli gösterilere sahne oldu.

02.06.2024 13:00  Güncelleme: 13:09
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Özel gereksinime ihtiyaç duyan ve normal gelişim gösteren 3-6 yaş aralığındaki 14 öğrenci ilkokula uğurlanırken, yıl sonu etkinliği ise renkli gösterilere sahne oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Türkiye'nin en büyük Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'nde yıl sonu etkinliği düzenlendi. Özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocukların bir arada eğitim aldığı merkezde 3-6 yaş aralığındaki 72 öğrenci, etkinlikte hünerlerini sergilerken 14 öğrenci ise mezun olarak ilkokula uğurlandı.

Eğitmen Cansu Murat'ın işaret diliyle okuduğu İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikler, İngilizce olarak hazırlanan "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" tiyatrosu ve dans gösterileri ile devam etti. Öğrenci velilerinin ilgiyle izlediği mezuniyet töreni, 14 öğrencinin keplerini hava atmasıyla sona erdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz amaçlarının daha çok çocuğa kaliteli eğitim vermek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en akıllı ve en büyük Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'nde eğitim öğretim yılını tamamlamış bulunuyoruz. Çocuklarımız bir yıl boyunca almış oldukları eğitim sonrasında velilerimizin ve misafirlerimiz ilgiyle izlediği bir gösteri hazırladılar. Yeni eğitim öğretim yılında da Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'mizde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi Müdürü Meryem Güçkıran ise şunları söyledi:

"Bir eğitim öğretim yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız. 72 öğrenciyle sona geldiğimiz bu eğitim döneminde 14 öğrencimize diplomalarını teslim ederek onları ilkokula uğurladık. Bunun heyecan ve gururunu yaşamaktayız. Bundan sonraki süreçte velilerimiz ve öğrencilerimizle aynı çalışmalara aynı hassasiyetle devam edeceğiz."

Ankara Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi\'nde Mezuniyet Heyecanı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'nde Mezuniyet Heyecanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'nde Mezuniyet Heyecanı - Son Dakika
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