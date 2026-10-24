Ankara-Eskişehir kara yolunda alev alan otomobilin sürücüsü kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara-Eskişehir kara yolunda alev alan otomobilin sürücüsü kazada hayatını kaybetti

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Ankara-Eskişehir kara yolunda alev alan otomobilin sürücüsü kazada hayatını kaybetti
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Ankara-Eskişehir kara yolu Karapınar Mahallesi yakınında saat 04.30 sıralarında refüje çarpıp takla atan otomobil alev aldı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü hayatını kaybederken yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobil alev aldı. Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Ankara- Eskişehir kara yolu Karapınar Mahallesi yakınında meydana geldi. Eskişehir yönüne giden sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, refüje çarpıp takla atarak karşı yola geçti. Hurdaya dönen otomobil alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
EskişehirAnkaraGüncelSon Dakika

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