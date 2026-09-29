Ankara Etimesgut\'ta makas atıp kaçan ehliyetsiz sürücüye 176 bin lira ceza verildi

ANKARA'da, makas atarak giderken trafik kazasına neden olduktan sonra kaçan ehliyetsiz sürücüye, 176 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, önceki gün Etimesgut ilçesi Ankara-Ayaş Yolu Bulvarı Sincan istikametinde meydana geldi. Trafikte makas atarak tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü, başka bir araca çarparak maddi hasarlı kazaya neden oldu. Kazanın ardından durmayan sürücü olay yerinden kaçtı. O anlar çarptığı aracın kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu sürücünün E.E.Ş. olduğu tespit edildi. Yakalanan E.E.Ş.'nin yapılan kontrollerde sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.

ARAÇ 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

E.E.Ş.'ye makas atmak nedeniyle 90 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmak nedeniyle 40 bin lira ve kaza yerinden kaçmak nedeniyle 46 bin lira olmak üzere toplam 176 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesi kapsamında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.

E.E.Ş.'nin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.