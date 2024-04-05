Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail\'in Gazze saldırılarını kınadı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı çıkışı bir araya gelen platform üyeleri, pankartlar açarak İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellediğini ve Filistinlilerin vahşice katledildiğini ifade etti. Platform üyeleri, Gazze'deki ağır zulme maruz kalanların en haklı masumlar olduğunu vurgulayarak, insanlık adına harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamanın ardından grup, Filistin'deki saldırıların sona ermesi ve Filistinlilerin huzura kavuşması için dua etti.

05.04.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı çıkışı bir araya gelen platform üyeleri, "Yine ramazan, yine katliam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Gazze'de soykırımı durdurun" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Mehmet İnanlı, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellediğini belirterek, Filistinlilerin vahşice katledildiklerini ifade etti.

İnanlı, Gazze'yi unutmamak gerektiğini ifade ederek, "Eğer Gazze'yi unutursak yeryüzündeki bitkiler ve hayvanlar dahil olmak üzere bütün canlılar bize lanet eder." dedi.

Gazze'deki ağır zulme maruz kalanların, yeryüzünün en haklı masumları olduğuna işaret eden İnanlı, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık bütün bir gezegende inciniyor, katlediliyor, masumların haysiyeti ayaklar altına alınıyor, un kuyruğunda bekleyen 10 kilogram kalmış çocuğa 10 ton ağırlığında bombalar atılıyor. Kötülük bu kadar pervasızlaşıyorken seyirci olmamız, bireysel hareket etmemiz asla kabul edilemez. Bu büyük kötülük örgütlenmesine karşı bizler de iyilerin ve salihlerin örgütlenmesini yapmalıyız."

İnanlı, Allah'tan Gazzeliler başta olmak üzere Müslümanlara mübarek ramazan ayının hürmetine yardım ve zafer nasip etmesini diledi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından Filistin'deki İsrail saldırılarının sona ermesi ve Filistinlilerin huzura kavuşması için dua etti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Ankara, Gazze, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sakarya'da 619 araç trafikten men edildi, 43 sürücünün ehliyetine el konuldu
    16:16 Sakarya'da 619 araç trafikten men edildi, 43 sürücünün ehliyetine el konuldu

    Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2024 yılı Mart ayında 51 bin 496 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 619 araç trafikten men edilirken, 43 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca Mart ayında 319 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 197 kişi yaralandı.

  • CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Hüseyin Keskin hayatını kaybetti
    16:14 CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Hüseyin Keskin hayatını kaybetti

    CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in 32 yaşındaki oğlu Hüseyin Keskin hayatını kaybetti. Taziyeler, Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi'nde kabul edildi. Cem Evi'ne gelen Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da Feyzullah Keskin'e taziye ziyaretinde bulundu. Hüseyin Keskin'in cenazesi yarın öğlen Cem Evi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

  • Talasgücü Belediyespor 14 yaş altı takımı Türkiye şampiyonu oldu
    16:13 Talasgücü Belediyespor 14 yaş altı takımı Türkiye şampiyonu oldu

    Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor 14 yaş altı takımını ve teknik heyetini tebrik etti. Yalçın, oyuncuları ve teknik heyeti karşılayarak çiçek verdi. Talasgücü Belediyespor'da 400'ün üzerinde genç futbol eğitimi alıyor. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal da takımla gurur duyduklarını belirtti. Talasgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, Başkan Yalçın'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. A Takım Antrenörü Halil Arslan ise turnuvaya 78 ilden 128 takımın katıldığını ve Talasgücü Belediyespor'un Türkiye şampiyonu olarak şehre döndüğünü ifade etti.

  • Gümüşhane'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı
    16:12 Gümüşhane'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

    Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada aracın sürücüsü hayatını kaybederken, eşi ise tedavi altına alındı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Kabul Etti
    16:12 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Kabul Etti

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği, bölgesel konular ve Azerbaycan-Ermenistan barış müzakereleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin desteğini vurgulayarak, Brüksel'de gerçekleştirilecek AB, Ermenistan ve ABD üçlü toplantısının Güney Kafkasya için bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, Aliyev, Azerbaycan'a karşı yapılan açıklamaların ve Ermenistan'ın silahlı bir karakol kurma girişimlerinin gelecekte büyük sonuçlar doğurabileceğini belirtti.


14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:38 İYİ Parti’de kurultay tarihi belli oldu İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:46 Beyoğlu’nda korkutan yangın Bitişik iki binadan alevler yükseldi Beyoğlu'nda korkutan yangın! Bitişik iki binadan alevler yükseldi
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
13:16 Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
13:14 Olaylı maçın yankıları sürüyor Trabzonspor’dan Tahkim Kurulu’na başvuru Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru
12:39 Abdullah Zeydan mazbatasını aldı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı
12:29 Meclis’te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı KKTC Dışişleri Bakanı’nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti Meclis'te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı! KKTC Dışişleri Bakanı'nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti
12:11 “Tehdit alıyorum“ diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti "Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 16:17:31. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement