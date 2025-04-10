Ankara Genelinde 550 Bin Metrekare Kilitli Parke Taşı Döşenecek

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçelerde başlattığı "kilitli parke taşı döşeme ile yol ve meydan yapım" çalışmalarına devam ediyor. Ankara il sınırları içinde bulunan ilçelerde kırsal mahalle yolları, meydanlar, mezarlıklar, ibadethaneler ve sosyal alanlarda 2025 yılı içerisinde toplam 550 bin metrekarelik alan kilitli parke taşına kavuşacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Haymana, Kalecik, Çubuk ve Gölbaşı başta olmak üzere birçok çevre ilçede kaldırım ve kilit taşı döşeme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşımdan altyapıya, asfalttan yeşil alana kadar Başkentin çeşitli noktalarında çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, çevre ilçelerde mahalle meydanına çıkan bağlantı yollarında, okul ve sağlık ocağı çevresinde, cami ile mezarlık içi ve yollarında ve köy konaklarının avlularında kilitli parke taşı döşeyerek ulaşımda kolaylığı sağlamak ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için yoğun mesai harcıyor.

"Yaklaşık 550 bin metrekare kilitli parke taşı döşemeyi hedefliyoruz"

Ankara'nın çevre ilçelerinde ve merkez mahallelerinde vatandaşlardan gelen ve Başkent 153 Çağrı Merkezi'ne iletilen talepler üzerine çalışmalarını artırarak sürdürdüklerini belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürü Mehmet Karabayır, "Ankara il sınırlarımız içinde kalan kırsal mahallelerimizin yolları, meydanlar, mezarlıklar, ibadethaneler ve sosyal alanlarda kilitli parke taşı yapım çalışmalarımızla birlikte dış ilçelerimizdeki kırsal mahallelerde vatandaşlarımızın ulaşım ve yaşam kalitelerini artırmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında 2025 yılı içerisinde yaklaşık 550 bin metrekare kilitli parke taşı döşemeyi hedefliyoruz" dedi.

17 ilçede çalışmalar devam ediyor

Ankara il sınırları içinde bulunan ilçelerde yollar, meydanlar, mezarlıklar, ibadethaneler ve sosyal alanlarda 2025 yılı içerisinde toplam 550 bin metrekarelik alan kilitli parke taşına kavuşacak. Ankara'nın çevre ilçelerinde ise Gölbaşı, Bala, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren, Kahramankazan, Kızılcahamam, Çamlıdere, Polatlı, Beypazarı, Ayaş, Nallıhan, Güdül, Akyurt, Kalecik, Elmadağ ve Çubuk olmak üzere toplam 17 ilçede kaldırım ve parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.