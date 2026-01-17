Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 5 Yeni Ekşi Mayalı Ekmek Daha Üretti - Son Dakika
Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 5 Yeni Ekşi Mayalı Ekmek Daha Üretti

17.01.2026 09:35  Güncelleme: 11:00
Ankara Halk Ekmek Fabrikası, ekşi mayalı ekmek çeşitlerine 5 yeni ürünü daha ekleyerek toplam çeşidi 11'e yükseltti. Yeni ürünler, 19 Ocak 2026'dan itibaren Başkent Market raflarında yer alacak.

(ANKARA)- Ankara Halk Ekmek Fabrikası, ekşi mayalı ekmek çeşitlerine 5 yeni ürünü daha ekleyerek, toplam çeşidi 11'e yükseltti. Halk Ekmek Fabrikası'nda ilk kez ekşi mayalı Trabzon ekmeği, Afyon patatesli köy ekmeği, sütlü ekmek, köy ekmeği ve Kıbrıs Bulla ekmeği üretildi. Yeni ürünler, 19 Ocak Pazartesi gününden itibaren Başkent Market raflarında yerini alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, sağlıklı, kaliteli ve hijyenik üretim anlayışıyla ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Uygun fiyat politikasıyla Ankaralıların bütçesine katkı sunan Halk Ekmek Fabrikası, ekşi mayalı ekmek grubuna 5 yeni ürün daha ekleyerek toplam çeşidi 11'e yükseltti. Yeni ürünler 19 Ocak 2026 Pazartesi gününden itibaren Başkent Marketlerde satışa sunulacak.

"Bütçe dostu fiyatlarla 7'den 70'e herkese hitap ediyoruz"

Halk Ekmek Fabrika İşletme Müdürü Beytullah Yalçın, uygun fiyat politikası doğrultusunda ailelerin bütçelerine destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Ekşi mayalı Trabzon ekmeği, Afyon patatesli köy ekmeği, sütlü ekmek, köy ekmeği ve Kıbrıs Bulla ekmeğiyle birlikte sofraların vazgeçilmez lezzetlerini Ankaralılarla buluşturacağız" dedi.

Halk Ekmek Fabrikası'nda 28'i ekmek olmak üzere toplam 130 çeşit ürün üretildiğine dikkat çeken Yalçın, "Yeni vizyonumuz doğrultusunda Ankaralılar için sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve hijyenik ekmek ve unlu mamuller üretiyoruz. Hizmet ağımızı ve ürün gamımızı sürekli geliştiriyoruz. Türkiye'nin ürün yelpazesi en geniş Halk Ekmek Fabrikasıyız. 500 ile 650 gram arasında değişen yeni ekşi mayalı ekmeklerimizin, lezzetiyle fark yaratacağına inanıyoruz. Kaliteden ödün vermeden, bütçe dostu fiyatlarla 7'den 70'e herkese hitap ediyoruz" diye konuştu.

414 Halk Ekmek Satış Büfesi hizmet veriyor

Halk Ekmek Fabrikası'nın ürün gamında bulunan ekşi mayalı ekmekler, geleneksel yöntemlerle özenle hazırlanıyor, taş tabanlı fırınlarda pişiriliyor. Ürün gamına eklenen yeni ürünler, ilk etapta Başkent Market şubelerinde satışa sunulacak. Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde; 8 Başkent Market, 2 Başkent Büfe, 3 Fabrika Satış Mağazası, 1 Glütensiz Büfe ve 1 Azık Kafe olmak üzere toplam 15 satış noktası bulunuyor. Ayrıca www.baskentmarket.com.tr adresi üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına online satış yapılırken, Ankara genelinde 414 Halk Ekmek Satış Büfesi vatandaşlara hizmet veriyor.

Kaynak: ANKA

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 5 Yeni Ekşi Mayalı Ekmek Daha Üretti

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.