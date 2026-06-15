Ankara Havalimanı NATO Zirvesi'ne hazır - Son Dakika
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Ankara Havalimanı NATO Zirvesi'ne hazır

Ankara Havalimanı NATO Zirvesi\'ne hazır
15.06.2026 13:48
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, modern altyapısı ve stratejik konumuyla Ankara Havalimanı'nın başkentin uluslararası rolünü güçlendireceğini ve 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi'nde dünya liderlerini ağırlayarak Türkiye'nin diplomatik gücüne katkı sağlayacağını belirtti. Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılıyor.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Modern altyapısı ve stratejik konumuyla Ankara Havalimanı, başkentimizin uluslararası rolünü ve havacılık kapasitesini daha da güçlendirecek; 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında dünya liderlerini karşılayarak Türkiye'nin diplomatik gücüne ve ev sahipliği kabiliyetine katkı sunacaktır" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Ankara'mız, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır önemli bir esere daha kavuşuyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün hizmete açılacak Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları, son 23 yılda ulaştırma ve altyapı alanında gerçekleştirilen büyük atılımların yeni bir nişanesi olacaktır. Modern altyapısı ve stratejik konumuyla Ankara Havalimanı, başkentimizin uluslararası rolünü ve havacılık kapasitesini daha da güçlendirecek; 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında dünya liderlerini karşılayarak Türkiye'nin diplomatik gücüne ve ev sahipliği kabiliyetine katkı sunacaktır. Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşıyan bu anlayışla yükselen Ankara Havalimanı'nın başkentimiz, aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara Havalimanı NATO Zirvesi'ne hazır - Son Dakika

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