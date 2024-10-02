Ankara İtfaiyesi'nde İtfaiye Haftası ve Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması - Son Dakika
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Ankara İtfaiyesi'nde İtfaiye Haftası ve Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması

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Ankara İtfaiyesi, İtfaiye Haftası ve 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle düzenlediği programda emeklilere yangın güvenliği ve arama kurtarma eğitimi verildi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar hem teorik hem de pratik bilgiler edindi.

02.10.2024 12:12  Güncelleme: 12:18
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(ANKARA)- Ankara İtfaiyesi, İtfaiye Haftası ve 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Merkez İstasyonu'nda program düzenlendi. İtfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen yangın tatbikatı ve arama kurtarma ekiplerinin eğitimine katılan Batıkent ve Sincan Emekli Lokali üyeleri, hem teorik hem de pratik bilgi edinme fırsatı buldu.

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim arasında kutlanan "İtfaiye Haftası" ve "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Ankara İtfaiyesi'nde program düzenlendi. Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda düzenlenen programda İtfaiye ekipleri, Batıkent ve Sincan Emekli Lokali üyelerine, yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini hem teorik hem de pratik bilgilerle anlattı.

Emeklilerin yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal açıdan desteklenmesi amacıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Batıkent ve Sincan Emekli Lokali üyeleri, Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda gerçekleştirilen tatbikata ilgi gösterdi.

Emekli Lokali üyeleri, Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu Konferans Salonu'nda verilen teorik bilginin ardından yangın söndürme tatbikatına ve arama kurtarma ekiplerinin araçtan kurtarma operasyonu eğitimine katıldılar.

Programda konuşan İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, "İtfaiye Haftası kapsamında sizleri ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Küçük bilgiler ve küçük hareketlerle sevdiklerimizi kurtarma ihtimalimiz var. Bu konuda bilgilendirmeler yapılacak. Güzel bir program gerçekleştireceğiz" dedi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz ise "Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında Emekli Lokallerimizle aktif çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kurum ziyaretlerimize de ilk olarak Ankara İtfaiyesi'nden başladık. İtfaiye Haftalarını kutluyorum. Sağlıklı, kazasız, belasız bir yıl diliyorum" diye konuştu.

Ankara İtfaiyesi\'nde İtfaiye Haftası ve Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara İtfaiyesi'nde İtfaiye Haftası ve Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması - Son Dakika

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