Ankara Kalesi'ndeki Üç Taşınmaz Birleştirilerek "Gastronomi Merkezi" Hâline Getirildi

11.04.2026 13:03  Güncelleme: 14:42
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'nde yaptığı restorasyon çalışmalarının ardından üç tescilli konutu birleştirerek 'Gastronomi Merkezi' oluşturdu. Merkez, yerel lezzetleri tanıtmak ve bölgenin sosyal ve ekonomik canlılığını artırmak amacıyla tasarlandı.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'ndeki tescilli üç taşınmazı birleştirerek "Gastronomi Merkezi" haline getirdi. Çalışmalar kapsamında; Kale, Kireçli, Berrak ve Doyran sokaklarının kesişme noktasındaki üç ayrı konut birleştirilerek, geleneksel sokak dokusuna ve aslına uygun bir şekilde yeniden yapıldı. Taşıyıcı sistemlerdeki sorunlar giderildi. Ahşap doğramalar el işçiliğiyle yenilendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kalesi'ni ve çevresini geleceğe taşımak ve tanıtmak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi, Ankara Kalesi'nde gerçekleştirilen restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye "Gastronomi Merkezi" kazandırmak için harekete geçti. Kale, Kireçli, Berrak ve Doyran sokaklarının kesişme noktasında bulunan tescilli taşınmaz konumundaki üç konut birleştirilerek, geleneksel sokak dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden yapıldı.

Ankara'nın mutfak kültürünü tanıtacak

Proje kapsamında; geleneksel el işçiliği ile ahşap doğramalar yenilenirken taş duvarlarda bozulan derzler onarıldı. Ayrıca, cephe süslemeleri özgün detaylara sadık kalınarak işin ustaları tarafından yeniden işlendi. Çatı kaplamaları ise dönemin malzeme ve tekniklerine uygun bir biçimde yeniden uygulandı. Proje ile yalnızca tarihi yapıların korunması değil, aynı zamanda bölgenin sosyal ve ekonomik canlılığının artırılması da hedeflendi. Gastronomi işleviyle yeniden kurgulanan merkez; avlu, teras ve açık oturma alanlarıyla desteklenerek çok yönlü bir kullanım sunacak şekilde tasarlandı. Tarihi yapıların bölgeye yeniden değer katacak şekilde yenilendiği proje kapsamında hizmet vermeye başlayacak olan Gastronomi Merkezi; Ankara'nın mutfak kültürünü, yerel ve otantik lezzetlerini yerli ve yabancı turistlere tanıtacak.

Ulus bölgesinin kültürel mirası konurken sosyal ve ekonomik canlılığına katkı sağlanması hedeflenen projeyle ayrıca, Ankara Kalesi ziyaretçilerine tarihi bir deneyim sunulacak.

Kaynak: ANKA

Gayrimenkulde sert fren İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü Gayrimenkulde sert fren! İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü
Moda dünyasında kapışma Serenay mı, Barbie mi Moda dünyasında kapışma! Serenay mı, Barbie mi?
61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi 61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Mine Tugay ustasını unutmadı Duygulandıran paylaşım Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım
Süper Lig devinden Van Dijk bombası Süper Lig devinden Van Dijk bombası

14:24
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
13:50
Müzakere öncesi kriz ABD’den İran’ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
Müzakere öncesi kriz! ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
13:19
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı İşte ilk fotoğraf
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı! İşte ilk fotoğraf
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Advertisement
