Ankara Kalesi'ndeki Üç Taşınmaz Birleştirilerek "Gastronomi Merkezi" Hâline Getirildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kalesi'ni ve çevresini geleceğe taşımak ve tanıtmak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi, Ankara Kalesi'nde gerçekleştirilen restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye "Gastronomi Merkezi" kazandırmak için harekete geçti. Kale, Kireçli, Berrak ve Doyran sokaklarının kesişme noktasında bulunan tescilli taşınmaz konumundaki üç konut birleştirilerek, geleneksel sokak dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden yapıldı.

Ankara'nın mutfak kültürünü tanıtacak

Proje kapsamında; geleneksel el işçiliği ile ahşap doğramalar yenilenirken taş duvarlarda bozulan derzler onarıldı. Ayrıca, cephe süslemeleri özgün detaylara sadık kalınarak işin ustaları tarafından yeniden işlendi. Çatı kaplamaları ise dönemin malzeme ve tekniklerine uygun bir biçimde yeniden uygulandı. Proje ile yalnızca tarihi yapıların korunması değil, aynı zamanda bölgenin sosyal ve ekonomik canlılığının artırılması da hedeflendi. Gastronomi işleviyle yeniden kurgulanan merkez; avlu, teras ve açık oturma alanlarıyla desteklenerek çok yönlü bir kullanım sunacak şekilde tasarlandı. Tarihi yapıların bölgeye yeniden değer katacak şekilde yenilendiği proje kapsamında hizmet vermeye başlayacak olan Gastronomi Merkezi; Ankara'nın mutfak kültürünü, yerel ve otantik lezzetlerini yerli ve yabancı turistlere tanıtacak.

Ulus bölgesinin kültürel mirası konurken sosyal ve ekonomik canlılığına katkı sağlanması hedeflenen projeyle ayrıca, Ankara Kalesi ziyaretçilerine tarihi bir deneyim sunulacak.