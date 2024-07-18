Ankara'nın Keçiören ilçesinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı anlara ait görüntülere ulaşıldı.
Dün meydana gelen trafik kazasında Kızılay- Ovacık seferini yapan 06 DD 3240 plakalı EGO otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambasına çarparak devrildi.
Yayla Mahallesi'ndeki Yozgat Bulvarı'nda meydana gelen kazada, otobüsteki 5 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere gönderilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince otobüsün alandan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Trafik kazasına ilişkin kamera kayıtlarında EGO otobüsünün devrildiği anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Ankara Keçiören'de EGO Otobüsü Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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