Ankara Keçiören Kalaba Kent Meydanı\'nda açık hava sinemasında Hababam Sınıfı izlendi

(ANKARA) - Keçiören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Sinema Yollarda" açık hava sinema etkinliğine ev sahipliği yaptı. Vatandaşlar, dev ekranda Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından "Hababam Sınıfı"nı izledi.

Kültür Yolu Festivali kapsamındaki "Sinema Yollarda" etkinliği kapsamında Kalaba Kent Meydanı'na kurulan dev ekrandaki açık hava sinema gösteriminde, Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden "Hababam Sınıfı" filmi Keçiörenli sinemaseverlerle buluşturuldu.

Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar, Yeşilçam'ın önemli yapıtları arasında yer alan filmi birlikte izleyerek keyifli bir akşam geçirdi.

FİLM KAHKAHALARLA İZLENDİ

Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı, Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden Umur Bugay tarafından senaryolaştırılan 1974 yapımı film, dev kadrosuyla izleyicilere nostalji dolu bir sinema akşamı yaşattı. Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Adile Naşit'in başrollerini paylaştığı yapım, öğrencilerin haylazlıklarını ve okul yaşamını mizahi bir dille anlatırken izleyenleri kahkahaya boğdu.

Etkinlikte vatandaşlara Keçiören Belediyesi tarafından çay ve patlamış mısır ikram edildi.