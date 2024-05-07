Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin'e 'Siyasette Yenilik' ödülü

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(ANKARA) - Viyana merkezli Siyasette Yenilik Enstitüsü, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle her yıl Avrupa'nın 'Demokrasi Başkenti'nin seçildiği platformda "Siyasette Yenilik" ödülüne, bu yıl Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin layık görüldü.

Merkezi Viyana'da bulunan Siyasette Yenilik Enstitü'sünün demokrasi alanındaki "Siyasette Yenilik" ödülüne, bu yıl Türkiye'den Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim üyesi ve Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin layık görüldü.

Ödül bu yıl demokrasi, iklim, teknoloji, eğitim, hükümette iyileştirme, yerel kalkınma ve sosyal uyum olmak üzere 7 ayrı kategoride verildi. Kendi alanlarına katkıda bulundukları için 26 ülkeden seçilen 334 aday, Avrupa çapında bin vatandaştan oluşan halk jürisi tarafından değerlendirilerek her kategori için 10 olmak üzere 70 finalist seçildi.

Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, jüri değerlendirmesinde "Siyasette Yenilik" ödülüne; şehir ve bölge planlama, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, kamu politikaları ve katılımcılık alanlarında teori ve uygulamanın bütünleştirilmesi, yönetenlerle yurttaşlar ve sivil toplum arasında bağlar kurulması, kutuplaşma eğilimlerine karşı büyük kentlerde demokratik katılım için yeni alanlar açılması için gösterdiği uzun süreli, azimli ve yenilikçi akademik çabaları için layık görüldü.

MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Savaş Zafer Şahin, ödül konuşmasında; demokratik katılım için liderlik, hayal kurabilmek ve halkın katılımı üçlüsünün ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu ve ancak bu şekilde kutuplaşmış dünyada ve toplumlarda farklılıkların ayrımcılık yapılmadan benimsenmesinin mümkün olabileceğini vurguladı. Şahin, süreçteki desteği için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederken ödülünü tüm Ankaralılara ve demokrasi için çalışan tüm insanlara hediye etti.