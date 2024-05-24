Ankara Kent Konseyi Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ankara Kent Konseyi Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

Ankara Kent Konseyi Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti. Ziyarette konseyin yeni dönemde yapacağı çalışmalar ve kentin gelişimi konuşuldu.

24.05.2024 12:27  Güncelleme: 12:30
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(ANKARA)- Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yürütme kurulu üyeleri, çalışma grubu sözcüleri ve meclis başkanları ile birlikte Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret etti. 31 Mart Yerel Seçimleri'ndeki başarılarından dolayı belediye başkanlarını tebrik eden Yılmaz, konseyin yeni dönemde yapacağı çalışmalar hakkında başkanlara bilgi verdi.

Çankaya Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki heyete, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu da eşlik etti. Toplantıda, Kent Konseyi'nin projelerde paydaşlarla birlikte nasıl hareket etmesi ve kentin gelişiminde hangi yöntem ve yolun izlenmesi gerektiği konusunda konuşuldu.

Çalışmalarından dolayık konseyi tebrik ederek sözlerine başlayan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Sizleri seçim döneminde yakından tanıma ve çalışma imkanı bulduk. Seçimler sonrasında da iş birliğimizin süreceğini görmüş olmak, ayrıca mutluluk verici. Burada kentin paydaşlarının tamamı bulunuyor. Biz de kenti, kentin paydaşlarıyla yöneteceğiz diyorduk zaten. Kent Konseyi en çok katkıyı verecek kurumların başında geliyor. Çankaya sadece Çankaya değil, aynı zamanda Ankara. Burada birlikte ne başarabilirsek Ankara için aynı katkıyı sağlamış olacağız. Bu katkıyı nasıl geliştirebilirsek Ankara da o kadar gelişecek. Hepimizin ortak amacı, yaşadığımız kente hem vefamızı göstermek hem de kentimizi daha da güzelleştirmek. Bu anlamda da üzerimize düşen görevi yapacağız" dedi.

Konsey Başkanı Yılmaz ise "Kente nefes aldıracak o vizyonu biz sizde gördük. Burası yerel katılımcı bir kültürün nefes aldığı bir yer. Örgütsüz liyakate diz çöktüren bir süreç yaşıyoruz. Bizim beraber hareket edebileceğimizi gösterdik lidersiz bir şekilde" diye konuştu.

"Son 5 yılda, Ankara Kent Konseyi çalışmalarıyla kendini hissettirdi"

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, "Son 5 yıl da Ankara Kent Konseyi çalışmalarıyla hissettirdi kendini ben bunu söylüyorum, arkadaşlarımın eşliğinde tüm çalışmaları takip ettim çok güzel işlere imza attınız, büyük heyecanla çalıştınız ve lokomotif olarak başarılı oldunuz" ifadelerini kullandı.

Geçen dönem yaptıkları çalışmaları anlatan Konsey Başkanı Yılmaz, yeni dönemde kültür sanat, sokak hayvanları ve tarım konularında iş birliği yapmak istediklerini söyledi.

Pursaklar Belediyesi'nden konseye tam destek

Konsey, son olarak Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti. Ziyarette, Konsey Başkan Yardımcısı Savaş Zafer Şahin, ilçenin protokol yolu üzerinde olması nedeniyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Tüm Ankaralı'lar Pursaklar'dan geçerek Esenboğa Havalimanı'na ulaşabiliyor. Dolayısıyla burası çok ciddi bir vitrin ve vizyon. Geliştirilecek projelerde bunu değerlendirmek tüm kente önemli katkıda bulanabilecek bir içerik taşıyor" dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kent konseyleri kamu ile sivil toplum arasında köprü vazifesi gören birimler. Bu yüzden kuruluş mahiyeti çok kıymetli. Bunu aktif bir şekilde kullanabilmek de çok kıymetli. Bu konuda biz, gerek Pursaklar Kent Konseyi gerek Ankara Kent Konseyi ile her türlü çalışmanın içinde olmayı büyük bir iştahla isteriz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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