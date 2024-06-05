Ankara Kent Konseyi İlçe Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

Güncel

(ANKARA)- Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile beraberindeki heyet, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyarette, konseyin gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) ortak akıl ilkesi doğrultusunda ilçe belediye başkanlarını ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grubu olan siyasi parti temsilcilerini ziyaret etmeyi sürdürüyor. AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile beraberindeki heyet, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın'ı makamlarında ziyaret etti.

"Ankara Kent Konseyi olarak, Haymana Belediyesi'nin yanındayız"

Haymana Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette Halil İbrahim Yılmaz, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a AKK yürütme kurulu üyeleri ve çalışma grubu sözcülerini tanıtarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

31 Mart Yerel Seçimlerin'de elde ettiği başarılardan dolayı Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'u tebrik ederek sözlerine başlayan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, " Türkiye'de 2005'te başlayan süreç 2006'dan bu yana kanunlaştı, Belediyeler Kanunu'nda var ama Ankara örneğinin bu kadar güçlü olmasının nedeni Büyükşehir Belediye Başkanı'nın o hiyerarşinin dışındaki kentteki bütün dinamikleri kent yönetime katma iradesinden kaynaklanıyor. Bizim 2 bine yakın paydaşımız var ve her kurum, kuruluş bir kişiyle temsil ediliyor. Ankara Kent Konseyi olarak, yeni dönemde Haymana Belediyesi'nin yanındayız" dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Halil İbrahim Yılmaz ile beraberindeki heyete teşekkür eden Koç, kırsal kalkınma, peyzaj, çiçekçilik, kaplıca turizmi ve Sakarya Meydan Muharebesi konularında her türlü desteğe açık olduklarını söyledi.

Görüşme sonrasında Belediye Başkanı Levent Koç, ilçede yetişen zarif akyıldız çiçeği tablosunu hediye ederken, Halil İbrahim Yılmaz ise Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camisi ile ilgili bilgilerin yer aldığı eseri hediye etti.

Etimesgut Belediyesi'ne 'hayırlı olsun' ziyareti

Yılmaz ve beraberindeki heyetin sonraki ziyareti, Etimesgut Belediyesi'nde gerçekleşti. Ziyarette Yılmaz, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçiloğlu'nu yerel seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti. Beşikçioğlu'na konsey tarafından gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Halil İbrahim Yılmaz, yeni dönemde kültür sanat konularında Etimesgut Belediyesi ile iş birliği yapmak istediklerini iletti.

"Ankara için neler yapabiliriz, onu önemsiyoruz"

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, bileşenleri ve üyeleri ile birlikte AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Kentin temel sorunlarını ortak akılla çözmek için güçlerini birleştirmek istediklerinin altını çizen Halil İbrahim Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediye Meclisi, sokak hayvanlarıyla ilgili hangi kararı alacaksa bu eller asla aşağı inemez. Tatlar bölgesindeki atık suyu analiz yapsak gittiğimiz felaketi göreceğiz. Yeşil alanların artırılması lazım. Sporu artırmamız lazım. El birliğiyle sorumluluk almamız lazım. Dayanışmayı kolaylaştırmamız lazım. Ortak aklın her alanda çalışması lazım. Milli Mücadelenin karargahı burası. Yurt dışına çocuklarımız gitmek zorunda kalmasınlar. Bu kente Anadolu'daki öğrencilerimizi getirmemiz lazım. Hepimiz Ankara için buradayız. Ankara'nın bir master planı yok bunun yapılması lazım. Sizinle bir politika belirleyelim, gücümüz daha da artıralım. Birlikte kente hizmet edelim. Burada olmak bize güç katar. Tartışmadığımız bir alanımız, yuvarlak bir masamız, kararlar aldığımız bir ortak aklımız olsun. Ortak akılla ortaya başka bir değer çıksın. Bizim partimiz Ankara… Kent Konseyi hesap verebilirliğin sürdürülebilirliğin yeri."

AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın ise "Ben gerçekten ziyaretinizden çok memnun duydum. Ankara Kent Konseyi'nin bu kadar kapsamlı çalışmalar yaptığını bilmiyordum. Burada 'o ne yapmış, bu ne yapmış'tan ziyade, Ankara için neler yapabiliriz, onu önemsiyoruz. Sonuna kadar da Ankara'ya yapılacak her yatırımın yanında olacağımızı her zaman ifade ediyoruz. Yapılacak ne varsa adım atmaya hazırız. O yüzden bu görevleri yürütüyoruz. Bütün tartışmalarımızın sonucunda Ankara var. Ankara için ne yapabiliriz bizim için önemli olan bu. Biz çalışmak için hazırız" diye konuştu.