Ankara Kent Konseyi'nden Farkındalık Paneli: "Yüksek Risk Altındaki Tüketiciler: Kadın, Genç ve Çocuk Tüketicilerin Korunması"

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Tüketici Hakları Çalışma Grubu, "Yüksek Risk Altındaki Tüketiciler: Kadın, Genç ve Çocuk Tüketicilerin Korunması" paneli ile yüksek risk altındaki tüketicilerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturdu.

Ankara Kent Konseyi Binası'nda düzenlenen "Yüksek Risk Altındaki Tüketiciler: Kadın, Genç ve Çocuk Tüketicilerin Korunması" başlıklı panel, Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkan Yardımcısı Görgül Güner moderatörlüğünde yapıldı. Panelde, AKK YK üyesi ve THD Genel Başkanı Ergün Kılıç ile AKK Tüketici Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü Kutlu Köycü de konuşmacı olarak yer aldı.

Kılıç ve Köycü, "Tüketicinin Korunması Bağlamında Kadın Hakları", "Gençlerimize ve Çocuklarımıza Yönelik Dijital Tehditler", "Tüketicilerin Kendilerini Koruma Yolları" başlıklarıyla kadın, genç ve çocuk tüketicilerin dijital dünyada yaşadığı ekonomi tehditlerini detaylı bir şekilde ele alarak katılımcıları bilinçlendirdi.

"Her zaman bu tür farkındalık yaratan çalışmaları destekliyoruz"

Panelin açılış konuşmasını yapan AKK Başkan Yardımcısı Süleyman Basa, "Kendi güvenliğimizi kendimiz sağlamamız gerekiyor. İnternetteki en zayıf halka olmamak lazım. O nedenle bir tüketici olarak bilinçli hareket etmeliyiz. Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan uzak tutmalıyız. Bağımlı çocuk yoktur, ilgisiz anne-baba vardır. Ankara Kent Konseyi olarak, her zaman bu tür farkındalık yaratan çalışmaları destekliyoruz" dedi.

"Tüketicilerin kendilerini koruma yolları olmalı"

AKK İcra Kurulu ve YK üyesi Ömer Şan, "Bugünkü çalışmamızda, dijital anlamda tüketicinin korunması, tüketicinin korunması noktasında kadın hakları, gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik dijital-ekonomik tehditler gibi konular yer alıyor. Fakat bu tehditler hepimizi kapsıyor. Böyle durumlarla karşılaşmamak adına tüketicilerin kendilerini koruma yolları olmalı. Kendi korunma yollarımızı bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Amaç, Ankaralı tüketicileri bilinçlendirmek, sorunlarına çözüm bulmak

AKK YK üyesi Kılıç, Tüketici Hakları Derneği'nin çalışmalarından bahsederek, "Amacımız; haklarını bilen, arayan, savunan ve bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturmaktır. Bu doğrultuda, evrensel tüketici haklarına uygun üretim ve tüketim politikalarının oluşturulmasına katkı sunmak önceliğimizdir. Ankara Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, Ankaralı tüketicilerin karşı karşıya olduğu önemli bir sorunu gündeme taşıyor; çözüm odaklı, uygulanabilir önerilerle birlikte kapsamlı bir rapor hazırlamayı hedefliyoruz. Bu süreçte ortaya konacak her fikir bizim için kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Panelin moderatörlüğünü yapan THD Genel Başkan Yardımcısı Görgül Güner, "Aslında bilinçli tüketici, örgütlü tüketicidir. Günümüzde tüketiciler, ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirleyerek bilinçli alışveriş yapmalılar. Bu etkinlikte kadınlarımızı, gençlerimizi ve çocuklarımızı bilinçlendirmek amacıyla yapılacak olan bilgilendirmelerin güzel katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

Panelde sunum yapan AKK Tüketici Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü Köycü, "Bu aslında bir ortak akıl etkinliği, buradan çıkacak her bir karar Ankara için çok önemli olabilir. Günümüzde tüketici hakları çok büyük riskleri içerisinde barındırıyor. Teknolojinin gelişmesiyle yeni kavramlar da gündemimizde yer aldı. 'Tüketicinin Korunması Bağlamında Kadın Hakları' da bunlardan bir tanesi. Tüketicilerimizin tuzaklara düşmemesi için bu konuda bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Tüketici örgütlenmesinin önemine de vurgu yapan Köycü, kadın, genç ve çocuk tüketicilere yönelik farkındalık eğitimlerinin bilinçlendirme için etkili olacağını belirtti.

Panelde, Büyükşehir Belediyesi'ne sunulmak üzere rapor oluşturulması hedeflendi

Panelde konuşma yapan Ergün Kılıç ise Ankara'da yaşamını sürdüren tüketicilerin kadın, genç ve çocuk tüketiciler olarak ayrıştırılması yerine, bütüncül tüketici haklarının geliştirilmesi için mücadele ettiklerini dile getirdi.

AKK'den yola çıkarak Başkent'te tüketici hakları ve tüketici bilinci konusunda farkındalık oluşturmanın son derece önemli olduğunu kaydeden Kılıç, konuyla alakalı belediye çalışanlarının, mahalle muhtarlıklarının, belediyenin hizmet alanlarındaki ilgili tüm paydaşların bilinçli davranması gerektiğinin altını çizdi.

Kadın, genç ve çocuk tüketicilerin dijital mecralarda korunması gerektiğinin vurgulandığı panelde, tüketici hakları ile tüketici bilinci konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sunulmak üzere rapor hazırlanacağı da belirtildi.