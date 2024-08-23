Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Yavaş, ortak akıl ve katılımcı demokrasi vurgusu yaparak Ankara'nın daha ileriye taşınması gerektiğini belirtti.

23.08.2024 10:37  Güncelleme: 11:11
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(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ortak aklın tam manasıyla Ankara'da ortaya çıkacağına ve başarılı olacağımıza inanıyorum. Şu anda gerçekten Türkiye çapında gurur duyacağımız bir kent konseyi yapısı var" dedi.

Ankara Kent Konseyi, temmuz ayında gerçekleşen Olağan Genel Kurulu sonrasında ilk Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Mogan Park'ta bulunan Ankara Yelken Kulübü'nde gerçekleşen toplantıya; Başkan Yavaş, Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara Kent Konseyi Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Ankara Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, bütçenin israf edilmediği bir yönetime dikkati çeken Başkan Yavaş, şunları söyledi:

"Maaşını Ankara halkından alan bir memurdan öte bir şey değildir"

"Bizler Ankara halkının tertemiz parasıyla ve Türkiye'deki, Ankara'daki ödenen vergilerden bize düşen paylarla Ankara'yı yönetiyoruz. Nasıl yönetiyoruz? Ankara halkı adına, seçtiği temsilci sıfatıyla yönetiyoruz. Maaşını Ankara halkından alan bir memurdan öte bir şey değildir. O zaman, biz bu bütçeyi harcarken bu bütçeyi israf etmeden ve Ankara halkının talepleri doğrultusunda harcamamız gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle de Kent Konseyi'nin oluşumuna çok büyük önem veriyoruz. Kent Konseyi'nin de bize yapacağı öneriler doğrultusunda kendi çalışma meclisi ve gruplarının önerisiyle yapmak istiyoruz. Onların parasını onların istemediği, proje adı verilen hayali projelere harcamak istemiyoruz. Gerçekten herkesin kendi uzmanlık alanında bize yol göstereceği şekilde katılımcı bir demokrasi uygulamak istiyoruz. Her zaman şunu söylüyorum. Çoğunluğun yanlışı, bir kişinin doğrusundan daha doğrudur. Yanlışı da hep beraber karar verebiliriz. Sorumluluğu hepimiz alırız. Doğru karar verirsek elbette ki çok daha iyi olur."

Ankara'nın dünya başkentleriyle yarışır konuma gelmesinin gerekliliğine vurgu yapan Yavaş, şöyle devam etti:

"El ele verdiğimiz taktirde Ankara'yı çok daha ileri taşıyabiliriz"

"Geçmiş 4 bin yıllık tarihiyle beraber, Cumhuriyet dönemi eserlerinin hepsini ortaya çıkarıp tarihi kent merkezimizi de tam manasıyla turizme açıp, koruyup, ortaya çıkarıp artık Ankara'ya turizmin gelmesini sağlamamız ve tarihi kent merkezini ayağa kaldırıp bu vizyonla aynı zamanda kültür ve termal turizmi gibi turizmlerle çeşitlendirerek Ankara'nın ilçelerini de bu işin içine katarak Ankara için yeni bir vizyon ortaya koymalıyız. Bunu da sizlerle birlikte yapabiliriz. Artık dünya başkentleriyle yarışır hale gelmemizin zamanı çoktan geldi geçti. Bu nedenle Ankara'yı daha ileriye taşıyan hepimizin gurur duyduğu, yaşamaktan keyif aldığı bir kent haline getirmek için bu vizyonu mutlaka geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. ve başaracağımıza inanıyorum. El ele verdiğimiz takdirde bunu başarabiliriz. Biz Ankara'da her görüşten, her partiye oy veren, her kesimden oy alıyoruz. Dolayısıyla herkesin verdiği paranın karşılığını almak üzere söz hakkı vardır. Bu söz hakkını ifade etmesinin de önünü açmamız gerekiyor dedik. ve bugün gördüğümüz şu andaki yürütme kurulu, danışma kurulu gibi bütün kurullarımızla her görüşten insan var. Hiçbir şekilde rahatsız değiliz. Çünkü el ele verdiğimiz taktirde Ankara'yı çok daha ileri taşıyabiliriz."

25 ilçe de kent konseyi kurulması gerektiğini dile getiren Yavaş, "25 belediyede de bu şekilde katılımcı kent konseylerinin olduğunu düşünün. Ankara'daki tüm kent konseyleriyle Ankara Kent Konseyi yan yana geldiği zaman Ankara'da bütün problemlerimizi çözdüğümüz gibi, Ankara'nın var olan bütün değerlerinin bütün dünyanın tanıtımına açılacağı konusunda hiç şüphemiz yoktur" diye konuştu.

Geçmiş 5 yıldaki çalışmalarından dolayı da kent konseyinin bütün yetkililerine teşekkür eden Mansur Yavaş, "Şu anda gerçekten Türkiye çapında gurur duyacağımız bir kent konseyi yapısı var. İnşallah bütün Türkiye'ye örnek olur. Hiç kimseyi ayırmadan, dışlamadan yan yana gelip kendi illeri, ilçeleri için de elini taşın altına koyar, birlikte hareket ederler. Bundan kazançlı çıkacak kim olur? Türkiye olur, Türk milleti olur" dedi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise şunları kaydetti:

"Katılıma çağrı yapan belediye başkanının ideolojisine, sosyolojisine bakmadan bu çağrıyı samimi ve değerli bularak, kentin gelecek 100 yılına katkı veren masanın etrafındaki bu insanlar… Bundan 101 yıl önce büyük bir çağrı ile yeniden demokrasi çığlığının atıldığı bu kentte Cumhuriyetle tanışmamızdan sonra mazlum milletlerin başkenti olarak dünyanın umudu olmayı hak eden bir kente yakışır bir eylemle çalışmalarını sürdürüyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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