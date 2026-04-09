Ankara Kitap Fuarı'nda Emekli Albay Orkun Özeller'e Yönelik Saldırı ve Tehditler

Ankara Kitap Fuarı'nda, emekli Albay Orkun Özeller'in imza günü öncesinde gerginlik yaşandı. Ülkücü olduklarını iddia eden bir grup, Özeller'in kitaplarını yayımlayan Nergiz Yayınevi'nin standına saldırarak yayınevi sahibi Ahmet Acar'ı darp etti, kitapları etrafa saçtı ve standı tahrip etti. Saldırı öncesinde kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yayınevi sahibini tehdit ettiği ve Özeller'in fuara gelmesi durumunda saldırıların devam edeceğini ima ettiği görüldü.

Orkun Özeller, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırının daha önceki bir paylaşımıyla bağlantılı olduğunu değerlendirdiğini belirtti. Emekli bir subay olarak, toplumda gerginliğe yol açacak ortamlar oluşmasını doğru bulmadığını ifade eden Özeller, sağduyulu hareket etmek ve yanlış anlaşılmaları önlemek amacıyla açıklama yapmak zorunda kaldığını söyledi. Terörle mücadele geçmişine vurgu yaparak, PKK terör örgütüne karşı net bir duruş sergilediğini ve Türk milletinin birliğini korumaya devam edeceğini dile getirdi.

Özeller, MHP'li ve ülkücü vatanseverlerden anlayış ve birlik talep ettiğini, onları PKK sempatizanlarıyla aynı düzlemde değerlendirmenin doğru olmadığını vurguladı. Ayrıca, kendisini yanlış anlayarak kalplerini kırdığı varsa özür dilemeye hazır olduğunu belirterek, Türk milletinin kazanması için çaba göstereceğini ifade etti.