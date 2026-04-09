Ankara Kitap Fuarı'nda Emekli Albay Orkun Özeller'e Yönelik Saldırı ve Tehditler

09.04.2026 15:00
Ankara Kitap Fuarı'nda emekli Albay Orkun Özeller'in imza günü öncesinde ülkücü bir grup tarafından saldırıya uğrayan Nergiz Yayınevi'nin standındaki gerginlik kaydedildi. Özeller, saldırıyı önceki bir paylaşımıyla bağlantılı değerlendirdi ve sağduyu çağrısında bulundu.

Ankara Kitap Fuarı'nda, emekli Albay Orkun Özeller'in imza günü öncesinde gerginlik yaşandı. Ülkücü olduklarını iddia eden bir grup, Özeller'in kitaplarını yayımlayan Nergiz Yayınevi'nin standına saldırarak yayınevi sahibi Ahmet Acar'ı darp etti, kitapları etrafa saçtı ve standı tahrip etti. Saldırı öncesinde kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yayınevi sahibini tehdit ettiği ve Özeller'in fuara gelmesi durumunda saldırıların devam edeceğini ima ettiği görüldü.

Orkun Özeller, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırının daha önceki bir paylaşımıyla bağlantılı olduğunu değerlendirdiğini belirtti. Emekli bir subay olarak, toplumda gerginliğe yol açacak ortamlar oluşmasını doğru bulmadığını ifade eden Özeller, sağduyulu hareket etmek ve yanlış anlaşılmaları önlemek amacıyla açıklama yapmak zorunda kaldığını söyledi. Terörle mücadele geçmişine vurgu yaparak, PKK terör örgütüne karşı net bir duruş sergilediğini ve Türk milletinin birliğini korumaya devam edeceğini dile getirdi.

Özeller, MHP'li ve ülkücü vatanseverlerden anlayış ve birlik talep ettiğini, onları PKK sempatizanlarıyla aynı düzlemde değerlendirmenin doğru olmadığını vurguladı. Ayrıca, kendisini yanlış anlayarak kalplerini kırdığı varsa özür dilemeye hazır olduğunu belirterek, Türk milletinin kazanması için çaba göstereceğini ifade etti.

İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, oyuncu Görkem Sevindik’e ’Filistin’ telefonu TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu
Türkiye, EURO 2032’nin tek başına ev sahibi olabilir Türkiye, EURO 2032'nin tek başına ev sahibi olabilir
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe’den Osimhen düşüncesi Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı

15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:47
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı “Dikkatli olun“ diyerek uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı "Dikkatli olun" diyerek uyardı
15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
