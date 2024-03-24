Türkiye'de milyonlarca emeklinin maaşları yüksek enflasyon nedeniyle erimeye devam ederken, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı.
Seçimin kaderinde etkili olacakları yorumları yapılan emekliler için bugün düzenlenecek İstanbul mitinginin ayrı bir önemi var.
AK Partililer İstanbul mitingine katılımın seçime dair önemli bir mesaj içereceğini düşünürken, CHP kanadı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermesi muhtemel müjdelerinin etkili olabileceği yorumunda bulunuyor.
Kulislere düşen son iddiaya göre ise; Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün katılacağı dev mitingde emekliye seyyanen 5 bin lira müjdesi verecek.
Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşlarından dert yanan milyonlarca emekliye promosyon müjdesi vermişti. Erdoğan, "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek - Son Dakika
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 47 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışmalara başladı. Ekipler, birçok köy yolunu ulaşıma açarken, tipi nedeniyle bazı bölgelerde çalışmalar aksıyor.
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Kars'ta etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan birinin durumu ağır.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Mersin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen 'Kalkan-16' operasyonlarında 173 düzensiz göçmen ve 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konuldu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen 'Kalkan-16' operasyonlarında 173 düzensiz göçmen ve 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konuldu.
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