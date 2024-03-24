Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek - Son Dakika
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Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek

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Milyonlarca emekli yüksek enflasyon nedeniyle eriyen maaşlarından dert yanarken Ankara kulislerine düşen bir iddia büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün düzenlenecek İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin lira müjdesi vereceği öne sürüldü.

24.03.2024 07:57  Güncelleme: 08:02
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Türkiye'de milyonlarca emeklinin maaşları yüksek enflasyon nedeniyle erimeye devam ederken, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı.

GÖZLER BUGÜNKÜ MİTİNGİNDE

Seçimin kaderinde etkili olacakları yorumları yapılan emekliler için bugün düzenlenecek İstanbul mitinginin ayrı bir önemi var.

SEÇİM İÇİN ÖNEMLİ MESAJLAR ÇIKABİLİR

AK Partililer İstanbul mitingine katılımın seçime dair önemli bir mesaj içereceğini düşünürken, CHP kanadı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermesi muhtemel müjdelerinin etkili olabileceği yorumunda bulunuyor.

ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE BİR MÜJDE DAHA

Kulislere düşen son iddiaya göre ise; Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün katılacağı dev mitingde emekliye seyyanen 5 bin lira müjdesi verecek.

SEÇİM ÖNCESİ PROMOSYON MÜJDESİ GELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşlarından dert yanan milyonlarca emekliye promosyon müjdesi vermişti. Erdoğan, "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hanefi Çukur: emekliyim ama hiçbir siyasi parti ile ilgim alakam yoktur. ekonomi bu halde iken. faizler ortalığı kasıp kavururken. sayacak çok şey var. azda olsa idare ve gecimimizi yapabiliyorsan.devlete yuklenmenin bir anlamı yoktur. 14 60 Yanıtla Baris Yavuz: sıcak paranın kokusu alınmış 33 2
  • Cenk: El mahkum yoksa miting alanındaki sayıya bakmıyor bu işler. Vatandaş cebine bakıyor. Emekliler ve dar gelirli ve devletten bir şekilde maaş alanlar bilsinki bu alabilecekleri tek zam. 2028 e kadar kivransin dursunlar.. Çünkü her verdiklerini alana kadar yarısı erimiş oluyor. Şimdi 15 bin olur inşallah. IMF ile anlaşma yapılmış bu belli. Fakir fukara daha fazla kemer sıkacak... 31 7 Yanıtla Baris Yavuz: adam hep ölümü gösterip sıtmaya razı ediyor 27 3
  • Temel Lezgi: İnşallah bekliyoruz 22 7 Yanıtla
  • HAKAN YAVUZ: Temmuz Zammını Erken verme olur. Maliye Bakanı para yok dedi. 21 1 Yanıtla
  • ramazan yazar: O faizleri düşürdüğü gün ekonomiye bomba atıldı .sonra akaryakıt zamları memura seyyanen zamlar bu ülkeyi havaya uçurdu malesef 15 3 Yanıtla
  • Salih Kara: Hayır sakınnnnn. İyice batacağız 7 7 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek - Son Dakika
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