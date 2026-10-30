Mamak'ta toprak kayması: İstinat duvarı yıkılan 17 katlı apartman boşaltıldı, temeli ortaya çıktı - Son Dakika
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Mamak'ta toprak kayması: İstinat duvarı yıkılan 17 katlı apartman boşaltıldı, temeli ortaya çıktı

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Mamak\'ta toprak kayması: İstinat duvarı yıkılan 17 katlı apartman boşaltıldı, temeli ortaya çıktı
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Ankara Mamak'ın Yeşilbayır Mahallesi'nde yamaçta yer alan 17 katlı apartman, toprak kaymasının ardından boşaltıldı. Yıkılan istinat duvarıyla binanın yer altındaki temeli görünür hale geldi, çevredeki yollarda da yarıklar meydana geldi. Bakanlık ekipleri binanın çevresini iş makineleriyle kontrollü biçimde kazdı ve zemini sağlamlaştırma çalışmasına başladı.

ANKARA'da toprak kayması sonucu istinat duvarı çöken 17 katlı apartmanın temeli açığa çıktı. Bina, zemin güçlendirme çalışmaları tamamlanana kadar tahliye edildi.

YAMAÇTAKİ BİNANIN TEMELİ AÇIĞA ÇIKTI

Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1805'inci Sokak'ta bulunan 17 katlı apartmanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü. Yamaçta inşa edilmiş binanın yerin altında kalan duvarı ve temeli, toprak kayması sonucu açığa çıktı. Ayrıca binanın çevresindeki yollarda yarıklar oluştu.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ, ZEMİN GÜÇLENDİRİLİYOR

İhbar üzerine binada çalışma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, güçlendirme çalışması yapılmasına karar verdi. Bina tahliye edilirken, çevresi de iş makineleriyle kontrollü şekilde kazıldı. Kazının ardından zeminin güçlendirilmesi için sağlamlaştırma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mamak'ta toprak kayması: İstinat duvarı yıkılan 17 katlı apartman boşaltıldı, temeli ortaya çıktı - Son Dakika
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