Ankara merkezli DEAŞ finansmanı operasyonunda 16 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara merkezli DEAŞ finansmanı operasyonunda 16 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara merkezli farklı illerde DEAŞ'ın finansmanına yönelik soruşturmada 16 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Almanca konuşulan ülkelerdeki bağışların, genellikle Suriye'den koordine edilen Telegram kanalları aracılığıyla toplandığı belirtildi.

Ankara merkezli farklı illerde terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğince Terörle Mücadele Daire Başkanlığına, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG kontrolündeki kamplarda tutulan DEAŞ mensuplarına mali destek sağlamak veya bu kişileri satın alarak özgürlüklerine kavuşturmak amacıyla bağış toplandığı bilgisi iletildi.

Almanca konuşulan ülkelerdeki bağışların, genellikle Suriye'den koordine edilen Telegram kanalları aracılığıyla toplandığı belirtildi.

Başsavcılık koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Terörle Mücadele Daire Başkanlığıyla koordineli yürütülen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ adına terörizmin finansmanı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen ve MASAK ile HTS analizleri sonucunda şüpheli işlemler gerçekleştirdikleri tespit edilen 16 kişi belirlendi. Şüphelilerden 2'sinin Suriye, 1'inin Özbekistan vatandaşı olduğu saptandı.

Bu kapsamda, Ankara merkezli farklı illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında adli işlem başlatılan 16 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
TelegramGüvenlik3. SayfaSuriyeGüncelAnkaraTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağzına geleni saymış Sergen Yalçın’ın Montella için söyledikleri yeniden gündemde Ağzına geleni saymış! Sergen Yalçın'ın Montella için söyledikleri yeniden gündemde
SPK’dan Tera Yatırım’a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi SPK'dan Tera Yatırım'a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi
Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı Yeni yardımcılar da geldi Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı! Yeni yardımcılar da geldi
5 bakanlıkta kritik atamalar: Üst düzey kadrolar değişti 5 bakanlıkta kritik atamalar: Üst düzey kadrolar değişti
Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı
09:23
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
09:17
Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı
Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu! Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı
09:15
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
09:09
NATO sınırında hareketlilik Rusya tankları yığmaya başladı
NATO sınırında hareketlilik! Rusya tankları yığmaya başladı
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
08:33
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 09:29:59. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara merkezli DEAŞ finansmanı operasyonunda 16 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei