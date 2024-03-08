Ankara Metrosu'nda Kadın Vatman Çalışmaya Başladı - Son Dakika
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Ankara Metrosu'nda Kadın Vatman Çalışmaya Başladı

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Ankara Metrosu'nda kadın vatman olarak çalışmaya başlayan Sinem Serin, mesleğe başlama hikayesini ve vatandaşlardan aldığı tepkileri anlattı. Serin, kadınların bu işi yapabileceğine inandığını ve daha fazla kadın vatmanın çalışmasını istediğini belirtti.

08.03.2024 11:38  Güncelleme: 11:52
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Sınavla girdiği Ankara Metrosu'nda kadın vatman olarak çalışmaya başlayan Sinem Serin, "Gördüklerinde bay bay yapanlar, alkışlayanlar var. Hatta bazen kabin kapısına gelip tebrik edenler oluyor. Yaşlılar çok şaşırıyorlar. 'Sen mi sürdün bu treni kızım' diyenler oluyor. Hat üzerinde kadın sürücü görmek alışkın olmadıkları şey. Hiçbir şekilde bilgi sahibi olmadığım bir işte yeterli eğitimleri aldıktan sonra gayet başarılı bir şekilde işimi yaptığımı biliyorum. Bütün kadınlarımızın da bunu yapacağına inanıyorum. 250 kişi içerisinde sadece 10 kadın vatman sayısı az. Yolcularımızın bizi gördükçe son derece mutlu olduklarının farkındayım. Umarım sayımız daha çok artar. Daha fazla kadın arkadaşımızla çalışmayı kendi adıma çok isterim" dedi.

Ankara Metrosu'nda kadın vatman olarak çalışmaya başlayan Sinem Serin, ANKA Haber Ajansı'na mesleğe başlama hikayesini, vatandaşlardan aldığı tepkileri anlattı.

Vatman olmadan önce Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde özel güvenlik olarak çalıştığını, belediye içerisinde yapılan birim değiştirme sınavı ile bu mesleğe başladığını anlatan Serin, "Birim müdürlerimizin ısrarı üzerine bu sınavlardan birine başvurmayı kabul ettim. Tren sürücülüğü konusunda tereddütlerim vardı. Bir kadın olarak bu işi nasıl yaparım diye. Çünkü çok sorumluluk gerektiren bir iş. Her turda yaklaşık iki bin yolcu kapasitesine sahip bir tren... Bütün sorumluluk sizde. Yapabilir miyim? Diye korkularımı yendikten sonra sınava başvurdum. Belki sınavı kazanamayacağım gibi tereddütlerim de vardı ama 97 puan alarak sınavda birinci oldum. Daha sonrasında uzun ve meşakkatli bir eğitim süreci başladı" diye konuştu.

"OLMAM GEREKEN YERDE OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM"

Vatmanlık mesleğini yapmasında kızının ve oğlunun çok istekli olduğunu anlatan ve annesinden destek gördüğünü söyleyen Serin, "Bu işi yapabileceğime inandırdılar. Annemin desteğini asla yok sayamam... Çünkü kızının bakımını üstlenen bir annem var ve 'Sen bu işi yaparsın, sana güveniyorum kızım. Seninle gurur duyuyorum' dedi. Arkadaşlarımdan çok güzel destekler aldım. Birim ve mesai arkadaşlarımdan destekler alıyorum. Vardiyalarımız kadın çalışanlara göre ayarlanıyor. Olman gereken yerde olduğumu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yolcular, iş motivasyonumu çok artırıyorlar. Özellikle çocuklar ve kadınlar..." diyen Serin, "Gördüklerinde bay bay yapanlar, alkışlayanlar var. Hatta bazen kabin kapısına gelip tebrik edenler oluyor. Yaşlılar çok şaşırıyorlar. 'Sen mi sürdün bu treni kızım' diyenler oluyor. Hat üzerinde kadın sürücü görmek alışkın olmadıkları şey. 250 kişilik bir kadroda sadece 10 kadın çalışanız. İlklerden olmak ayrı mutluluk ve gurur veriyor" dedi.

"KADINLARIMIZIN BUNU YAPACAĞINA İNANIYORUM"

Genç kızlara hayallerinin peşinden koşmasını tavsiye eden Serin, şöyle konuştu:

"Öncelikle kendilerine inansınlar ve güvensinler. Bir kadın kafasına koyduğu her şeyi yapabilir. Yeter ki istesin. Eğitimini aldığı her işi o kadar güzel yapar ki, kendimden biliyorum. Sakın pes etmeyin, eğitiminize önem verin ve hayalinizin peşinden koşun. Hiçbir şekilde bilgi sahibi olmadığım bir işte yeterli eğitimleri aldıktan sonra gayet başarılı bir şekilde işimi yaptığımı biliyorum. Bütün kadınlarımızın da bunu yapacağına inanıyorum. 250 kişi içerisinde sadece 10 kadın vatman sayısı az. Yolcularımızın bizi gördükçe son derece mutlu olduklarının farkındayım. Umarım sayımız daha çok artar. Daha fazla kadın arkadaşımızla çalışmayı kendi adıma çok isterim. İşimiz çok dikkat gerektiren bir iş. Bunun bilincinde olarak konsolda yer alıyoruz. Ben ve diğer vatman arkadaşlarım son derece dikkatli bir şekilde işimizi yapmaya devam ediyoruz. Olası bir kazaların olmaması ve önlemek amaçlı görevimizi yapmaya devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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