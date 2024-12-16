Ankara-Niğde Otoyolu 4 Yaşında, 24 Milyon Araç Hizmet Aldı - Son Dakika
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Ankara-Niğde Otoyolu 4 Yaşında, 24 Milyon Araç Hizmet Aldı

Ankara-Niğde Otoyolu 4 Yaşında, 24 Milyon Araç Hizmet Aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 4. yılını kutlayarak, açılışından bu yana 24 milyon 265 bin araca hizmet verdiğini açıkladı. Otoyol, seyahat süresini önemli ölçüde kısaltarak yıllık 4,1 milyar lira tasarruf sağlıyor.

16.12.2024 15:38  Güncelleme: 15:39
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara- Niğde Otoyolu'muzun 4'üncü yaşını kutluyoruz. Açıldığı günden beri 24 milyon 265 bin araca hizmet verdi" dedi.

Bakan Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, otoyolun 16 Aralık 2020 tarihinde hizmete açıldığını hatırlatarak, "Ankara-Niğde Otoyolu'muzun 4'üncü yaşını kutluyoruz. Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan TEM Otoyolu'nda kesintisiz ulaşım sağlayan otoyolumuz açıldığı günden beri 24 milyon 265 bin araca hizmet verdi" dedi.

'SEYAHAT SÜRESİ YARIYA İNDİ'

Bakan Uraloğlu, otoyolu 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini kaydederek, "Otoyolun hizmete açılması ile Ankara-Niğde arası seyahat süresi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya indi. Zamandan 2,7 milyar lira, akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 4,1 milyar lira tasarruf ediyoruz. 102 bin ton karbon emisyonun da önüne geçiyoruz" açıklamasında bulundu.

'YOL AĞIMIZI YAKLAŞIK 5 KAT ARTIRDIK'

Uraloğlu, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağıyla sadece 6 ilin birbirine bağlı olduğunu anımsatarak, "Yol ağımızı yaklaşık 5 kat artırıp 29 bin 701 kilometreye çıkararak 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu 3 bin 796 kilometreye yükselttik. BSK kaplı yollarımızın uzunluğunu da 8 bin 591 kilometreden 31 bin 669 kilometreye ulaştırdık. Yüksek dağları tünellerle, derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçtik" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara-Niğde Otoyolu 4 Yaşında, 24 Milyon Araç Hizmet Aldı - Son Dakika

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