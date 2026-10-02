Ankara Polatlı'da uyuşturucu soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı

Ankara Polatlı'da uyuşturucu soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Polatlı'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanılmasını kolaylaştırma iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarını işledikleri iddia edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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