Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otoparkında Drift Yapan Sürücü Görüntülendi

ANKARA Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkının çatısında bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı görüldü. Bu sırada otopark çatısında 6 otomobil ve bir motosikletlinin olduğu görüldü. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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