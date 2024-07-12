Ankara Tabip Odası, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Mobbing İddialarını Araştıracak - Son Dakika
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Ankara Tabip Odası, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Mobbing İddialarını Araştıracak

Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde görevli asistan doktor Uğurcan Ağcaoğlu'nun intiharına ilişkin, mobbing iddialarının araştırılacağını açıkladı. Açıklamada, mobbingin sadece bu bölümle sınırlı olmadığı ve asistan hekimlerin artık yeter dediği belirtildi. Ayrıca, mobbinge maruz kalan diğer meslektaşların da hatırlatıldığı açıklamada, mobbing düzenine karşı mücadelelerinin büyüyeceği vurgulandı.

12.07.2024 14:56
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(ANKARA) - Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde görevli asistan doktor Uğurcan Ağcaoğlu'nun intiharına ilişkin, "İntiharın arkasında ilgili bölümde yapılan mobbingin olduğu söylentisi öfke ve üzüntümüzü katbekat artırmıştır. Bu söylenti elbette araştırılacaktır ancak mobbingin ne bahsi geçen bölümle sınırlı ne de sonuncu olmadığının da bilincindeyiz. Asistan hekimler olarak artık yeter diyoruz" açıklamasını yaptı.

Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi kliniğinde görev yapan asistan doktor Ağcaoğlu'nun intiharı ve mobbinge maruz kaldığı söylentisi hakkında bugün Ankara Tabip Odası'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi kliniğinde görev yapmakta olan asistan arkadaşımız Dr. Uğurcan Ağcaoğlu'nun intihar haberi hepimizi derin bir üzüntüye boğdu. İntiharın arkasında ilgili bölümde yapılan mobbingin olduğu söylentisi öfke ve üzüntümüzü katbekat artırmıştır. Bu söylenti elbette araştırılacaktır ancak mobbingin ne bahsi geçen bölümle sınırlı ne de sonuncu olmadığının da bilincindeyiz. Asistan hekimler olarak artık yeter diyoruz.

İki yıl önce çalıştığı klinikte yoğun mobbing yaşayan ve zorlu bir nöbet sonrası trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Rumeysa Berin Şen'in acısını hala taşıyorken, çalıştığı klinikte yaşadığı mobbingleri intihar mektubuyla duyuran Dr. Mustafa Yalçın'ı unutmamışken, yaşadıkları zorluklar ve kötü koşullar nedeniyle hayatına son veren Dr. Melike Erdem, Dr. Ece Ceyda Güdemek ve burada adını saymadığımız nice meslektaşlarımızı hatırlıyorken bizlere yeni acılar yaşatan bu mobbing düzenini değiştirmek için mücadelemizi büyüteceğimizi buradan ilan ediyoruz.

Birçok hastanede birçok bölümde asistan hekim arkadaşlarımızın mobbinglerle yıldırıldığını, zorlu çalışma koşullarında ve insanlık dışı çalışma saatleriyle çalıştığını, yasal hakları olan nöbet ertesi iznin kullandırılmadığını duyuyoruz, biliyoruz. Asistan hekimlerin kardan başka bir şey düşünmeyen bu sağlık düzeninin taşıyıcısı modern köleler olmadığını, adları mobbing ve sömürüye bulaşmış tüm kurumların ve bölümlerin takipçisi olacağımızı, bir arkadaşımızı daha kaybetmeye tahammülümüzün olmadığını bir kez daha ilan ediyoruz.

Mobbingin, angaryanın, eğitim ve izin hakkının gaspının ve ücretlerde düzensizliğin hiçbir kurumda ve klinikte yaşanmasını ve normalleştirilmesini kabul edemeyiz. Tüm meslektaşlarımızı mücadelemize güç vermeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Tabip Odası, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Mobbing İddialarını Araştıracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Tabip Odası, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Mobbing İddialarını Araştıracak - Son Dakika
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