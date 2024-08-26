Ankara Toptancı Halinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Ankara Toptancı Halinde yer tartışması nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan F.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra Ankara Adliyesi'ne getirilen F.K, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlı, buradaki sorgusunun ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Toptancı Halinde iki grup arasında dün çıkan yer tartışmasında F.K'nin ateş etmesi üzerine 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.