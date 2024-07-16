Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu Davası Yarına Ertelendi - Son Dakika
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu Davası Yarına Ertelendi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu Davası Yarına Ertelendi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin görülen davada, tanıkların duruşmaya gelmemesi nedeniyle duruşma yarına ertelendi. Tutuksuz sanıklar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Dava dosyasına HTS kayıtları da eklendi. Tanık ifadeleri ve sanıkların savunmaları dinlenirken, tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır işkence altında verdiğini iddia ettiği ifadelerin yalan olduğunu belirtti. Duruşma yarın saat 10.00'da devam edecek.

16.07.2024 12:18
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(ANKARA) - Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de öldürülmesine ilişkin görülen davada dosyaya HTS kayıtları girdi. Dinlenmesi gereken tanıkların ise duruşmaya gelmemesi nedeniyle duruşma yarına ertelendi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın bugünkü celsesinde tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ile taraf avukatları hazır bulundu. Ayrıca davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Başka davada, hükümlü Enver Altaylı ise cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Dava dosyasına HTS kayıtları da bu celsede girdi. Bugün ilk olarak tanıklardan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı eski tim mensubu Hacı Arabacı dinlendi. Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Mehmet Narin, Nuri Gökhan Bozkır ve Necip Hablemitoğlu'nu tanıdığını beyan eden Arabacı, "Tim'de çalıştığım dönemlerden söz konusu kişileri tanıyorum" dedi. Tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın kendisi hakkındaki söylediklerini reddeden Arabacı, "Neden bunları söyledi bilmiyorum. Kendisi de burada ona sorabilirsiniz" dedi.

"İşkence altında verdiğim ifade"

Tutuksuz sanıklardan Levent Göktaş, tanık Hacı Arabacı'ya "Görevim dışında emir verdiğimi duydun mu? Hiç benim ağzımdan merhum Necip Habletmioğlu'nu duydun mu? Benim hiç resmi kıyafetimle AKP binasına gittiğimi gördün mü" sorusunu yöneltti. Arabacı ise "Hayır" yanıtını verdi.

Tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır söz alarak, "İşkence altında verdiğim kurgulanan ifadelerimdir bunlar. Bunların yalan olduğu o yüzden ortadadır" şeklinde konuştu. Duruşma, dinlenmesi gereken tanıkların gelmemesi nedeniyle ertelendi.

Duruşmaya yarın saat 10.00'da devam edilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu Davası Yarına Ertelendi - Son Dakika

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